ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(1月29日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

REエンジンで生まれ変わった「バイオハザード」シリーズ屈指の人気作!

・タイトル:バイオハザード RE:2

・割引率:75%

・価格:997円(2025年2月11日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/883710/BIOHAZARD_RE2/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

滅びゆく絶望と希望のダークファンタジー。人気死にゲーの第3弾!

・タイトル:ダークソウル III

・割引率:50%

・価格:2970円(2025年2月4日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/374320/DARK_SOULS_III/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2016 FromSoftware, Inc.

「スパロボ」30周年記念作の通常版や限定版、追加コンテンツが軒並みお買い得!

・タイトル:スーパーロボット大戦30

・割引率:67%

・価格:3121円(2025年2月4日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/898750/30/

©天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ&マジック製作委員会

©CLAMP・ST/講談社・TMS

©サンライズ

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST

©SEGA

©創通・サンライズ

©創通・フィールズ/MJP製作委員会

©DANCOUGA Partner

©円谷プロ ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会

©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会

©東映

©永井豪/ダイナミック企画・MZ製作委員会

©永井豪・石川賢/ダイナミック企画

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019

©1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会

© 2005 AIC・チームダンチェスター/ガンソードパートナーズ

©2016 Go Nagai・Tetsuko Ishikawa・Eiichi Shimizu・Tomohiro Shimoguchi/Dynamic Planning

©2016 創通・フィールズ/MJP製作委員会

世界で高い評価を得る西部劇オープンワールドアドベンチャー第2弾!

・タイトル:レッド デッド リデンプション 2

・割引率:75%

・価格:2154円(2025年2月7日まで)

・メーカー:ロックスター・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

2016年に発売されたSFシューティングに多数の追加コンテンツを同梱したアルティメットエディションがお安く!

・タイトル:タイタンフォール 2: Ultimate Edition

・割引率:90%

・価格:300円(2025年2月11日まで)

・メーカー:エレクトロニック・アーツ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1237970/Titanfall_2/

© 2016 Respawn Entertainment, LLC