ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(8月21日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

次回作『モンスターハンターワイルズ』の情報も次々出てきて盛り上がり中!

・タイトル:モンスターハンターライズ+サンブレイク

・割引率:67%

・価格:1976円(8月26日まで)

・メーカー:カプコン

新作も発表された『MAMFIA』シリーズの1~3がワンパックで楽しめる!

・タイトル:Mafia Trilogy

・割引率:75%

・価格:1870円(9月3日まで)

・メーカー:2K/Aspyr(Mac)

『Dying Light 2』にDLC「血塗られた絆」を追加したお得版がお買い得!

・タイトル:『DYING LIGHT 2: RELOADED EDITION』

・割引率:60%

・価格:3508円(9月2日まで)

・メーカー:Techland

全世界で人気の「DJMAX」シリーズ最新作!追加DLCもセールを実施中

・タイトル:DJMAX RESPECT V

・割引率:80%

・価格:996円(8月27日まで)

・メーカー:NEOWIZ

“生きた武将”たちと天下統一! 歴史SLGの最高峰「信長の野望」シリーズ最新作

・タイトル:信長の野望・新生

・割引率:50%

・価格:5390円(8月23日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

