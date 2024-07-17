『KOF XV』や『ドラゴンボールファイターズ』などの格闘ゲームもお買い得！
85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月17日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
スマホやMacを含むマルチデバイス出力に対応したRPGツクールシリーズ！
・タイトル：RPG Maker MV
・割引率：85％
・価格：1305円（7月19日まで）
・メーカー：Gotcha Gotcha Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/363890/RPGMV/
©Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2020
超ハイエンドアニメ表現は必見！ アークシステムワークス開発のドラゴンボール格闘
・タイトル：ドラゴンボール ファイターズ
・割引率：84％
・価格：1267円（7月19日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/678950/_/
©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
「KOF新章」のクライマックス！ 総勢39キャラクターが参戦するシリーズ最新作
・タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV
・割引率：70％
・価格：2376円（7月23日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
夏といえば“鮫”！ ジャイアントシャークになって人間を恐怖で振るえ上がらせよう
・タイトル：Maneater
・割引率：75％
・価格：1045円（7月23日まで）
・メーカー：Tripwire Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/629820/Maneater/
Maneater© 2021 Tripwire Interactive. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2021, Epic Games, Inc. All rights reserved.
リリースセール中！ 非常に好評な東方幻想のモンスターコレクションRPGアドベンチャーゲーム
・タイトル：妖之郷（あやかしのさと）【早期アクセスゲーム】
・割引率：10％
・価格：1979円（7月30日まで）
・メーカー：RAYKA STUDIO
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2816950/_/
© RAYKA STUDIO
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