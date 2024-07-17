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ゲーム  >  ニュース  >  85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第101回

『KOF XV』や『ドラゴンボールファイターズ』などの格闘ゲームもお買い得！

85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】

2024年07月17日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（7月17日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

スマホやMacを含むマルチデバイス出力に対応したRPGツクールシリーズ！

85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】

タイトル：RPG Maker MV
割引率：85％
価格：1305円（7月19日まで）
メーカー：Gotcha Gotcha Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/363890/RPGMV/

©Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2020

超ハイエンドアニメ表現は必見！ アークシステムワークス開発のドラゴンボール格闘

85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】

タイトル：ドラゴンボール ファイターズ
割引率：84％
価格：1267円（7月19日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/678950/_/

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.

「KOF新章」のクライマックス！ 総勢39キャラクターが参戦するシリーズ最新作

85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】

タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV
割引率：70％
価格：2376円（7月23日まで）
メーカー：セガ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

夏といえば“鮫”！ ジャイアントシャークになって人間を恐怖で振るえ上がらせよう

85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】

タイトル：Maneater
割引率：75％
価格：1045円（7月23日まで）
メーカー：Tripwire Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/629820/Maneater/

Maneater© 2021 Tripwire Interactive. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2021, Epic Games, Inc. All rights reserved.

リリースセール中！ 非常に好評な東方幻想のモンスターコレクションRPGアドベンチャーゲーム

85％オフで『RPGツクールMV』がお安く！簡単にRPGが作れるゲーム制作ツール【Steam今週のセール情報】

タイトル：妖之郷（あやかしのさと）【早期アクセスゲーム】
割引率：10％
価格：1979円（7月30日まで）
メーカー：RAYKA STUDIO
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2816950/_/

© RAYKA STUDIO

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