ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月17日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

スマホやMacを含むマルチデバイス出力に対応したRPGツクールシリーズ!

・タイトル:RPG Maker MV

・割引率:85%

・価格:1305円(7月19日まで)

・メーカー:Gotcha Gotcha Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/363890/RPGMV/

©Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2020

超ハイエンドアニメ表現は必見! アークシステムワークス開発のドラゴンボール格闘

・タイトル:ドラゴンボール ファイターズ

・割引率:84%

・価格:1267円(7月19日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/678950/_/

©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

「KOF新章」のクライマックス! 総勢39キャラクターが参戦するシリーズ最新作

・タイトル:THE KING OF FIGHTERS XV

・割引率:70%

・価格:2376円(7月23日まで)

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

夏といえば“鮫”! ジャイアントシャークになって人間を恐怖で振るえ上がらせよう

・タイトル:Maneater

・割引率:75%

・価格:1045円(7月23日まで)

・メーカー:Tripwire Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/629820/Maneater/

Maneater© 2021 Tripwire Interactive. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2021, Epic Games, Inc. All rights reserved.

リリースセール中! 非常に好評な東方幻想のモンスターコレクションRPGアドベンチャーゲーム

・タイトル:妖之郷(あやかしのさと)【早期アクセスゲーム】

・割引率:10%

・価格:1979円(7月30日まで)

・メーカー:RAYKA STUDIO

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2816950/_/

© RAYKA STUDIO