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第130回

人気TPS『地球防衛軍5』も75％オフとお買い得！

85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】

2025年02月19日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月19日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

バットマンのゲームの中でも人気の「アーカム」シリーズをまとめたコレクション作

85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】

タイトル：バットマン:アーカム・コレクション
割引率：85％
価格：943円（2025年2月27日まで）
メーカー： WB Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/320795/

TM & © WBEI. TM & © DC COMICS.
(s15)

巨大生物と戦う人気TPS！ストーリーが続く『地球防衛軍６』もセール中

85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】

タイトル：地球防衛軍５
割引率：75％
価格：1495円（2025年3月5日まで）
メーカー：ディースリー・パブリッシャー
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1007040/5/

©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER

「海賊」生活を満喫できる大ヒット海賊アドベンチャー！あの有名なキャラも登場!?

85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】

タイトル：Sea of Thieves: 2024 Edition
割引率：65％
価格：1886円（2025年2月23日まで）
メーカー：Xbox Game Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1172620/Sea_of_Thieves_2024_Edition/

© 2024 Microsoft. All rights reserved.

自機をカスタマイズして戦場に飛び出せ！ TPS視点のメカアクションゲーム

85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】

タイトル：デモンエクスマキナ
割引率：60％
価格：2631円（2025年2月25日まで）
メーカー：XSEED Games／Marvelous USA, Inc.／Marvelous Europe
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1167450/DAEMON_X_MACHINA/

© 2020 Marvelous Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.
DAEMON X MACHINA uses Unreal® Engine. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine,Copyright 1998 – 2020, Epic Games, Inc. All rights reserved.
This product includes typefaces solely developed by DynaComware.
Special Thanks : Fontworks Inc.
Noto Fonts © Google Inc. Licensed under SIL Open Font License 1.1.

SNSなどで話題に！ 都市伝説をテーマにしたアドベンチャーゲームがリリースセール中！

85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】

タイトル：都市伝説解体センター
割引率：10％
価格：1782円（2025年2月27日まで）
メーカー：SHUEISHA GAMES
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2089600/_/

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

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