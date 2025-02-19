人気TPS『地球防衛軍5』も75％オフとお買い得！
85％オフで『バットマン:アーカム・コレクション』が943円！人気オープンワールドA・ADVを3作収録【Steam今週のセール情報】
2025年02月19日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月19日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
バットマンのゲームの中でも人気の「アーカム」シリーズをまとめたコレクション作
・タイトル：バットマン:アーカム・コレクション
・割引率：85％
・価格：943円（2025年2月27日まで）
・メーカー： WB Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/320795/
TM & © WBEI. TM & © DC COMICS.
(s15)
巨大生物と戦う人気TPS！ストーリーが続く『地球防衛軍６』もセール中
・タイトル：地球防衛軍５
・割引率：75％
・価格：1495円（2025年3月5日まで）
・メーカー：ディースリー・パブリッシャー
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1007040/5/
©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER
「海賊」生活を満喫できる大ヒット海賊アドベンチャー！あの有名なキャラも登場!?
・タイトル：Sea of Thieves: 2024 Edition
・割引率：65％
・価格：1886円（2025年2月23日まで）
・メーカー：Xbox Game Studios
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172620/Sea_of_Thieves_2024_Edition/
© 2024 Microsoft. All rights reserved.
自機をカスタマイズして戦場に飛び出せ！ TPS視点のメカアクションゲーム
・タイトル：デモンエクスマキナ
・割引率：60％
・価格：2631円（2025年2月25日まで）
・メーカー：XSEED Games／Marvelous USA, Inc.／Marvelous Europe
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1167450/DAEMON_X_MACHINA/
© 2020 Marvelous Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.
DAEMON X MACHINA uses Unreal® Engine. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine,Copyright 1998 – 2020, Epic Games, Inc. All rights reserved.
This product includes typefaces solely developed by DynaComware.
Special Thanks : Fontworks Inc.
Noto Fonts © Google Inc. Licensed under SIL Open Font License 1.1.
SNSなどで話題に！ 都市伝説をテーマにしたアドベンチャーゲームがリリースセール中！
・タイトル：都市伝説解体センター
・割引率：10％
・価格：1782円（2025年2月27日まで）
・メーカー：SHUEISHA GAMES
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2089600/_/
©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
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