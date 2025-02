ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(2月19日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

バットマンのゲームの中でも人気の「アーカム」シリーズをまとめたコレクション作

・タイトル:バットマン:アーカム・コレクション

・割引率:85%

・価格:943円(2025年2月27日まで)

・メーカー: WB Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/320795/

TM & © WBEI. TM & © DC COMICS.

巨大生物と戦う人気TPS!ストーリーが続く『地球防衛軍6』もセール中

・タイトル:地球防衛軍5

・割引率:75%

・価格:1495円(2025年3月5日まで)

・メーカー:ディースリー・パブリッシャー

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1007040/5/

©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER

「海賊」生活を満喫できる大ヒット海賊アドベンチャー!あの有名なキャラも登場!?

・タイトル:Sea of Thieves: 2024 Edition

・割引率:65%

・価格:1886円(2025年2月23日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172620/Sea_of_Thieves_2024_Edition/

© 2024 Microsoft. All rights reserved.

自機をカスタマイズして戦場に飛び出せ! TPS視点のメカアクションゲーム

・タイトル:デモンエクスマキナ

・割引率:60%

・価格:2631円(2025年2月25日まで)

・メーカー:XSEED Games/Marvelous USA, Inc./Marvelous Europe

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1167450/DAEMON_X_MACHINA/

© 2020 Marvelous Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

DAEMON X MACHINA uses Unreal® Engine. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine,Copyright 1998 – 2020, Epic Games, Inc. All rights reserved.

This product includes typefaces solely developed by DynaComware.

Special Thanks : Fontworks Inc.

Noto Fonts © Google Inc. Licensed under SIL Open Font License 1.1.

SNSなどで話題に! 都市伝説をテーマにしたアドベンチャーゲームがリリースセール中!

・タイトル:都市伝説解体センター

・割引率:10%

・価格:1782円(2025年2月27日まで)

・メーカー:SHUEISHA GAMES

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2089600/_/

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES