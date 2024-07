ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月31日13時調べ)

『HITMAN』のリマスター版の1作目が1週間限定で超お買い得!

・タイトル:HITMAN World of Assassination Part One

・割引率:90%

・価格:340円(8月6日まで)

・メーカー:IO Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1659040/HITMAN_World_of_Assassination/

ララ・クラフトが登場する最新チャプター「Tomb Raider」も配信!

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(8月9日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

“ピクセルリマスター”の「FF」シリーズがバンドル版も含めてセール中!

・タイトル:FINAL FANTASY VI

・割引率:20%

・価格:1760円(8月13日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1173820/FINAL_FANTASY_VI/

ユーザーからの評価が“非常に好評”な中世ストラテジーゲーム

・タイトル:Manor Lords マナー・ロード【早期アクセスゲーム】

・割引率:25%

・価格:3735円(8月7日まで)

・メーカー:Hooded Horse

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1363080/Manor_Lords/

江戸時代を舞台にしたオンライン協力プレイ型のコインプッシャーゲーム

・タイトル:古銭プッシャーフレンズ参

・割引率:10%

・価格:423円(8月1日まで)

・メーカー:STP WORKS

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/3040390/_/

