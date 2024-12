ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(12月18日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』とセットの『神祇(かみがみ)パック』も登場

・タイトル:大神 絶景版

・割引率:75%

・価格:761円(12月20日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/587620/_/

©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

続編も発表された人気オープンワールドRPG! セール終了間近なのでお見逃しなく

・タイトル:ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション

・割引率:80%

・価格:1320円(12月19日午前2時ごろまで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/124923/

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

ロト伝説にもつながる勇者と仲間たちの冒険を楽しもう!

・タイトル:ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

・割引率:50%

・価格:2739円(12月20日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1295510/XI__S/

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO

ECHOES OF AN ELUSIVE AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.

DRAGON QUEST, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademark of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『ファイナルファンタジーXVI』のクライヴ・ロズフィールドの参戦も決定!

・タイトル:鉄拳8

・割引率:50%

・価格:4840円(12月20日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1778820/8/

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

ディストピアを舞台にしたスタイリッシュ2Dアクション!

・タイトル:SANABI

・割引率:35%

・価格:988円(12月20日まで)

・メーカー:NEOWIZ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1562700/SANABI/

Developed by WonderPotion Co, Ltd. Published by NEOWIZ. SANABI logos are trademarks of NEOWIZ, registered in the Republic of Korea and other countries. SANABI is a trademark of NEOWIZ. and may be registered in the Republic of Korea and other countries. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.