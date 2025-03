ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(3月5日13時調べ)

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

全世界で人気の戦略的なチームベースのファーストパーソンシューティング!

・タイトル:トム・クランシーズ レインボーシックス シージ

・割引率:80%

・価格:556円(2025年3月14日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/359550/Tom_Clancys_Rainbow_Six_Siege/

©2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

アンドロイドと人間の未来を描くオープンシナリオ・アドベンチャー

・タイトル:『Detroit: Become Human』

・割引率:70%

・価格:1350円(2025年3月11日まで)

・メーカー:Quantic Dream

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

「シュタゲ」シリーズ4作品が収められたお得なバンドル版!

・タイトル:STEINS;GATE SERIES BUNDLE

・割引率:71%

・価格:3338円(2025年3月11日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト(MAGES.)

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/2710/STEINSGATE_SERIES_BUNDLE/

©2009 MAGES./5pb./Nitroplus

TYPE-MOONが手掛ける『月姫』の世界観で描かれる2D対戦格闘ゲームシリーズ最新作!

・タイトル:MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

・割引率:60%

・価格:2992円(2025年3月14日まで)

・メーカー:Lasengle

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1372280/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA/

©TYPE-MOON / Project LUMINA

アニメ化もされた稲を育てるアクションRPG!

・タイトル:天穂のサクナヒメ

・割引率:50%

・価格:1639円(2025年3月11日まで)

・メーカー:XSEED Games/Marvelous USA

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1356670/_/

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.