ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月24日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

《ガンゲイル・オンライン》をテーマとした「SAO」のゲームシリーズ作!

・タイトル:ソードアート・オンライン フェイタル・バレット

・割引率:90%

・価格:528円(7月30日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/626690/Sword_Art_Online_Fatal_Bullet/

©2016 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAO MOVIE Project

©KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA

©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ふわふわした夢の世界が舞台の爆笑お気軽プラットフォームゲーム!

・タイトル:Human Fall Flat

・割引率:70%

・価格:615円(8月3日まで)

・メーカー:Curve Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/477160/Human_Fall_Flat/

Human Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital.

Year2では「テリー・ボガード」や「不知火舞」など、「餓狼」キャラも参戦!

・タイトル:ストリートファイター6

・割引率:50%

・価格:3995円(8月1日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

「ソフィーのアトリエ2」が過去最大の割引率で50%オフ!

・タイトル:ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~

・割引率:50%

・価格:4290円(8月6日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1621310/2/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

輸送会社を運営し、全ヨーロッパにまたがる輸送帝国を築き上げよう!

・タイトル:Euro Truck Simulator 2

・割引率:75%

・価格:695円(7月30日まで)

・メーカー:SCS Softwar

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/227300/Euro_Truck_Simulator_2/

© 2012 SCS Software. All brand names, trademarks, registered marks, logos, and symbols on vehicles in the game are property of their rightful owners. Used with kind permission.



The MAN® trademarks and designs are registered rights of MAN Truck & Bus AG and are used under license to SCS Software s.r.o.

"Mercedes-Benz" and "Three pointed star in a ring" are trademarks of Daimler AG and used under license by SCS Software s.r.o.

The RENAULT trademarks and designs are registered rights of or licensed to the AB Volvo Group and are used pursuant to a license.

The VOLVO trademarks (word and device), other related trademarks, if applicable, and the Volvo designs are licensed by the AB Volvo Group.