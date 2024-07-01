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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第90回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

2024年07月01日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、セール中のフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING』が1位を獲得。8位にはDLCの『Shadow of the Erdtree』もランクインしており、同作の人気の高さがうかがえる。

　2位の『ストリートファイター6』をはじめ、セール中のタイトルが多くランクインしている点も要注目だ。新作タイトルとしては、予約が始まったディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍６』が初登場している。

　そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年7月1日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ELDEN RING』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●6468円（7月12日まで30％オフ、以降は9240円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

2.『ストリートファイター6』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●3995円（7月12日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

3.『エーペックスレジェンズ』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

4.『ドラゴンボールZ KAKAROT』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●1980円（7月12日まで75％オフ、以降は7920円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/851850/Z_KAKAROT/

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.

5.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●スクウェア・エニックス
●発売中
●5161円（7月12日まで31％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.

6.『Counter-Strike 2』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2024 Valve Corporation.All rights reserved.商標はすべて米国およびそのほかの国の各社が所有します。

7.『地球防衛軍６』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●ディースリー・パブリッシャー
●2024年7月25日発売
●8082円（7月25日まで10％オフ、以降は8980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/_/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

8.DLC『ELDEN RING Shadow of the Erdtree』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●4400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2778580/ELDEN_RING_Shadow_of_the_Erdtree/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

9.『モンスターハンター：ワールド』

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●986円（7月12日まで67％オフ、以降は2990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

10.『Dark and Darker』【早期アクセスゲーム】

セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】

●IRONMACE
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2016590/Dark_and_Darker/

© 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.

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