毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
セール中の『ELDEN RING』が1位！予約開始した『地球防衛軍６』もランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、セール中のフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING』が1位を獲得。8位にはDLCの『Shadow of the Erdtree』もランクインしており、同作の人気の高さがうかがえる。
2位の『ストリートファイター6』をはじめ、セール中のタイトルが多くランクインしている点も要注目だ。新作タイトルとしては、予約が始まったディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍６』が初登場している。
そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。
※2024年7月1日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ELDEN RING』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●6468円（7月12日まで30％オフ、以降は9240円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
2.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●3995円（7月12日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
4.『ドラゴンボールZ KAKAROT』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●1980円（7月12日まで75％オフ、以降は7920円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/851850/Z_KAKAROT/
©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
5.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●5161円（7月12日まで31％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.
6.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
© 2024 Valve Corporation.All rights reserved.商標はすべて米国およびそのほかの国の各社が所有します。
7.『地球防衛軍６』
●ディースリー・パブリッシャー
●2024年7月25日発売
●8082円（7月25日まで10％オフ、以降は8980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/_/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
8.DLC『ELDEN RING Shadow of the Erdtree』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●4400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2778580/ELDEN_RING_Shadow_of_the_Erdtree/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
9.『モンスターハンター：ワールド』
●カプコン
●発売中
●986円（7月12日まで67％オフ、以降は2990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
10.『Dark and Darker』【早期アクセスゲーム】
●IRONMACE
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2016590/Dark_and_Darker/
© 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.
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