ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月3日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「ドラゴンボールZ」の物語を追体験できる悟空体験アクションRPG!

・タイトル:ドラゴンボールZ KAKAROT

・割引率:75%

・価格:1980円(7月12日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/851850/Z_KAKAROT/

©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

『モンスターハンターワールド』の超大型拡張コンテンツがお買い得!

・タイトル:『モンスターハンターワールド:アイスボーン』

・割引率:63%

・価格:1476円(7月12日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1118010/Monster_Hunter_World_Iceborne/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2023年の大ヒットゲーム! 「ハリー・ポッター」の魔法世界を冒険しよう

・タイトル:ホグワーツ・レガシー

・割引率:60%

・価格:3951円(7月12日まで)

・メーカー:ワーナー ゲーム

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.



WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

アニメの第2期も放送! 独特な世界設定が魅力のアクションRPG

・タイトル:『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

・割引率:60%

・価格:2112円(7月22日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/524220/NieRAutomata/

© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by PlatinumGames Inc. Character Design by Akihiko Yoshida. NieR: Automata is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other marks are properties of their respective owners.

稲を育てて強くなる和風アクションRPG!アニメも今週から放送

・タイトル:天穂のサクナヒメ

・割引率:50%

・価格:1639円(7月12日まで)

・メーカー:XSEED Games/Marvelous USA, Inc.(マーベラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1356670/_/

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.