ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(7月10日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

鳥山明先生×堀井雄二氏×FFスタッフと豪華メンバーが集結した名作RPG!

・タイトル:クロノ・トリガー

・割引率:50%

・価格:990円(7月12日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/613830/_/

人型エイリアンが初登場! 異星生命体とEDFの戦いを描く人気シリーズ第5弾

・タイトル:地球防衛軍5

・割引率:70%

・価格:1794円(7月12日まで)

・メーカー:ディースリー・パブリッシャー

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1007040/_/

木村拓哉さん主演、「ジャッジアイズ」シリーズ第2弾!

・タイトル:『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』

・割引率:60%

・価格:2392円(7月12日まで)

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2058190/LOST_JUDGMENT/

拡張パックも含めた『ウィッチャー3 ワイルドハント』の完全版!

・タイトル:ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション

・割引率:75%

・価格:1650円(7月12日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/124923/

自由度の高いゲームプレイで高い評価を得る画期的なロールプレイングゲーム

・タイトル:Disco Elysium - The Final Cut

・割引率:90%

・価格:410円(7月12日まで)

・メーカー:ZA/UM

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/632470/Disco_Elysium__The_Final_Cut/

