ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(5月1日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ペルソナ3 リロード』などほかのシリーズ作もセール中!

・タイトル:ペルソナ5 ザ・ロイヤル

・割引率:60%

・価格:3071円(5月7日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1687950/_/

孤独な忍びの戦いを描くアクションアドベンチャー!

・タイトル:『Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition』

・割引率:50%

・価格:4180円(5月3日まで)

・メーカー:アクティビジョン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/814380/Sekiro_Shadows_Die_Twice__GOTY_Edition/

PCで史上最高に本格的なサッカー体験を楽しめる!

・タイトル:EA SPORTS FC 24

・割引率:80%

・価格:1940円(5月14日まで)

・メーカー:エレクトロニック・アーツ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2195250/EA_SPORTS_FC_24/

追加DLCも半額に!「スーパーロボット大戦」シリーズ30周年記念作がお買い得

・タイトル:スーパーロボット大戦30

・割引率:67%

・価格:3121円(5月7日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/898750/30/

『フロントミッション セカンド』のリメイク作がついにSteamで登場!

・タイトル:『フロントミッション セカンド:リメイク』

・割引率:10%

・価格:3600円(5月15日まで)

・メーカー:Forever Entertainment

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2865440/FRONT_MISSION_2_Remake/

