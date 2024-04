ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(4月3日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「ストレス」を管理しながらランダム生成ダンジョンを冒険するクラシックスタイルのRPG

・タイトル:Darkest Dungeon

・割引率:90%

・価格:280円(4月9日まで)

・メーカー:Red Hook Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/262060/Darkest_Dungeon/

家庭用版も好評なクッキングアクション第2弾! 最大4人での対戦も楽しめる

・タイトル:Overcooked! 2

・割引率:75%

・価格:642円(4月9日まで)

・メーカー:Team17

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/728880/Overcooked_2/

『サイバーパンク2077』の大型DLCがお買い得に!

・タイトル:『サイバーパンク2077:仮初めの自由』

・割引率:15%

・価格:3662円(4月8日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2138330/2077/

無印を「DIRECTOR'S CUT」にアップグレードする「DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT UPGRADE」も50%オフ!

・タイトル:DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

・割引率:50%

・価格:2490円(4月8日まで)

・メーカー:505 Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1850570/DEATH_STRANDING_DIRECTORS_CUT/

対戦格闘ゲーム「BlazBlue」シリーズのスピンオフ作品!

・タイトル:BlazBlue Entropy Effect

・割引率:22%

・価格:1794円(4月9日まで)

・メーカー:91Act

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2273430/BlazBlue_Entropy_Effect/

