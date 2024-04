ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(4月24日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

この6月に正式リリースが決定したオープンワールドサバイバルホラー

・タイトル:7 Days to Die【早期アクセスゲーム】

・割引率:76%

・価格:595円(4月30日まで)

・メーカー:The Fun Pimps Entertainment

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/251570/7_Days_to_Die/

「MH:ワールド」に次いでロングヒット中のシリーズ最新作!

・タイトル:モンスターハンターライズ

・割引率:75%

・価格:997円(4月30日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

「学術書19:壮麗」が配信! 新たなモディファイアなども実装される

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(5月3日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

失われた秘宝の略奪、激しい戦闘、海の怪物の討伐……あらゆる海賊行為が体験できるアドベンチャー

・タイトル:Sea of Thieves: 2024 Edition

・割引率:50%

・価格:2100円(4月26日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172620/Sea_of_Thieves_2024_Edition/

冒険家アドルと、巫女のダーナ。W主人公で贈るセイレン島での冒険!

・タイトル:イースVIII -Lacrimosa of DANA-

・割引率:65%

・価格:2131円(5月7日まで)

・メーカー:NIS America

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/579180/VIIILacrimosa_of_DANA/

