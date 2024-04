ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(4月10日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

システムを大幅に刷新! 古代エジプトを舞台にした「アサクリ」の新たなスタートとなる作品

・タイトル:アサシンクリード オリジンズ

・割引率:85%

・価格:1188円(4月15日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/582160/Assassins_Creed_Origins/

© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

新たなパルが登場! レイドボス第1弾アップデートがされた話題作がセールに

・タイトル:Palworld / パルワールド【早期アクセスゲーム】

・割引率:10%

・価格:3060円(4月16日まで)

・メーカー:ポケットペア

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

ロングセラーを続けるオープンワールドクライムアクションアドベンチャー!

・タイトル:グランド・セフト・オートV プレミアム・エディション

・割引率:64%

・価格:2121円

・メーカー:ロックスター・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/

©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国および他国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。他のすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

4人組ヴォルトハンターのひとりとなってカルト集団のリーダーから故郷を救おう!

・タイトル:ボーダーランズ3

・割引率:85%

・価格:1197円(4月23日まで)

・メーカー:2K

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/397540/3/

© 2019 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

すべてのピクセルが物理的にシミュレートされた世界を舞台にした魔法アクションローグライト!

・タイトル:Noita

・割引率:60%

・価格:820円(4月16日まで)

・メーカー:Nolla Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/881100/Noita/

© Nolla Games