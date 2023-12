今週のSteam売り上げランキングは、新作『モンスターハンターワイルズ』が正式発表された、カプコンの「モンハン」シリーズの『モンスターハンター:ワールド』が1位。2位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』、3位にはカプコンの『ストリートファイター6』と人気作が続く。

新作タイトルとしては、5位に基本無料のマルチプレイFPS『THE FINALS』が登場。現在のユーザー評価は“やや好評”となっているが、はたして常連タイトル入りとなるか? ランキングの詳細は、下記をチェック!

※2023年12月11日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●986円(12月22日まで67%オフ、以降は2990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●5273円(12月22日まで34%オフ、以降は7990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

5.『THE FINALS』

●Embark Studios

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2073850/THE_FINALS/

THE FINALS © 2022 Embark Studios AB. THE FINALS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation.

6.サイバーパンク2077

●CD PROJEKT RED

●発売中

●4389円(12月13日まで50%オフ、以降は8778円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

7.『GUILTY GEAR -STRIVE-』

●アークシステムワークス

●発売中

●1995円円(12月12日まで50%オフ、以降は3990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

8.『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』

●ディースリー・パブリッシャー

●2023年12月14日発売

●6732円(12月14日まで10%オフ、以降は7480円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2328310/CUSTOM_MECH_WARS/

©2023 D3PUBLISHER

9.『8番出口』

●KOTAKE CREATE

●発売中

●470円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2653790/_/

© KOTAKE CREATE

10.『Call of Duty』

●アクティビジョン

●発売中

●無料

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1938090/Call_of_Duty/

© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.