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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第67回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

2023年12月11日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、新作『モンスターハンターワイルズ』が正式発表された、カプコンの「モンハン」シリーズの『モンスターハンター：ワールド』が1位。2位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』、3位にはカプコンの『ストリートファイター6』と人気作が続く。

　新作タイトルとしては、5位に基本無料のマルチプレイFPS『THE FINALS』が登場。現在のユーザー評価は“やや好評”となっているが、はたして常連タイトル入りとなるか？　ランキングの詳細は、下記をチェック！

※2023年12月11日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『モンスターハンター：ワールド』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●986円（12月22日まで67％オフ、以降は2990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2.『エーペックスレジェンズ』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『ストリートファイター6』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●5273円（12月22日まで34％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment

5.『THE FINALS』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●Embark Studios
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2073850/THE_FINALS/

THE FINALS © 2022 Embark Studios AB. THE FINALS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation.

6.サイバーパンク2077

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●CD PROJEKT RED
●発売中
●4389円（12月13日まで50％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

7.『GUILTY GEAR -STRIVE-』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●アークシステムワークス
●発売中
●1995円円（12月12日まで50％オフ、以降は3990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

8.『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●ディースリー・パブリッシャー
●2023年12月14日発売
●6732円（12月14日まで10％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2328310/CUSTOM_MECH_WARS/

©2023 D3PUBLISHER

9.『8番出口』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●KOTAKE CREATE
●発売中
●470円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2653790/_/

© KOTAKE CREATE

10.『Call of Duty』

新作発表の効果か『モンスターハンター：ワールド』は1位に！今なら986円【Steamランキング】

●アクティビジョン
●発売中
●無料
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1938090/Call_of_Duty/

© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

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