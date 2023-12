今週のSteam売り上げランキングは、先週に引き続きカプコンの『モンスターハンター:ワールド』が1位に。セール期間は22日までなので、お見逃しなく。2位にはCygamesの「Granblue Fantasy Versus」シリーズの新作『Granblue Fantasy Versus: Rising』がランクインしている。

3位はアーケード版も稼働し始めた『ストリートファイター6』が獲得。こちらも22日まで34%オフのセールとなっているので、要チェックだ。そのほかランキングの詳細は、下記をチェック!

※2023年12月18日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●986円(12月22日まで67%オフ、以降は2990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2.『Granblue Fantasy Versus: Rising』

●Cygames

●発売中

●6600円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2157560/Granblue_Fantasy_Versus_Rising/

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS.

3.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●5273円(12月22日まで34%オフ、以降は7990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

4.『Grand Theft Auto V』

●ロックスター・ゲームス

●発売中

●2121円(64%オフ、通常価格は5960円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/

©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国および他国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。他のすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

5.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

6.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

7.『THE FINALS』

●Embark Studios

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2073850/THE_FINALS/

THE FINALS © 2022 Embark Studios AB. THE FINALS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation.

8.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

9.『Call of Duty』

●アクティビジョン

●発売中

●Call of Duty: Modern Warfare III:9800円

Call of Duty: Modern Warfare III - 秘蔵版:1万3390円

Call of Duty: Modern Warfare II 9380円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1938090/Call_of_Duty/

※ゲームを起動するには、「CoD」総合アプリ『Call of Duty HQ』のダウンロードが必要。

© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

10.『Rust』

●Facepunch Studios

●発売中

●2597円(12月22日まで50%オフ、以降は5194円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/252490/Rust/

© Facepunch Studios