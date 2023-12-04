毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『スト6』が今週も1位！話題のインディータイトル『8番出口』も上位に【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、カプコンの『ストリートファイター6』が先週に続き1位に。2位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』、3位には配信などで話題の、無限に続く地下通路からの脱出を目指す『8番出口』がランクイン。
今回はほかにも『ホロパレード』や『TEVI』などの新作、『カスタムメックウォーズ』や『Dragon's Dogma 2』などの今後発売される注目作も登場している。ランキングの詳細は、下記をチェック！
※2023年12月4日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
2.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
3.『8番出口』
●KOTAKE CREATE
●発売中
●423円（12月7日まで10％オフ、以降は470円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2653790/_/
©KOTAKE CREATE
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
5.『ホロパレード』
●holo Indie
●発売中
●490円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2647230/_/
© 2016 COVER Corp.
6.『Call of Duty』
●アクティビジョン
●発売中
●無料
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1938090/Call_of_Duty/
© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.
7.『TEVI』
●CreSpirit／Neverland Entertainment
●発売中
●3582円（12月7日まで10％オフ、以降は3980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2230650/TEVI/
©2023 CreSpirit Int. Ltd. All rights reserved.
8.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●1980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
9.『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』
●ディースリー・パブリッシャー
●2023年12月14日発売
●6732円（12月14日まで10％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2328310/CUSTOM_MECH_WARS/
©2023 D3PUBLISHER
10.『Dragon's Dogma 2』
●カプコン
●2024年3月22日発売
●通常版：8990円
Deluxe Edition：9990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2054970/Dragons_Dogma_2/
©CAPCOM
DRAGON'S DOGMA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
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