今週のSteam売り上げランキングは、カプコンの『ストリートファイター6』が先週に続き1位に。2位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』、3位には配信などで話題の、無限に続く地下通路からの脱出を目指す『8番出口』がランクイン。

今回はほかにも『ホロパレード』や『TEVI』などの新作、『カスタムメックウォーズ』や『Dragon's Dogma 2』などの今後発売される注目作も登場している。ランキングの詳細は、下記をチェック!

※2023年12月4日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

2.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

3.『8番出口』

●KOTAKE CREATE

●発売中

●423円(12月7日まで10%オフ、以降は470円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2653790/_/

©KOTAKE CREATE

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

5.『ホロパレード』

●holo Indie

●発売中

●490円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2647230/_/

© 2016 COVER Corp.

6.『Call of Duty』

●アクティビジョン

●発売中

●無料

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1938090/Call_of_Duty/

© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

7.『TEVI』

●CreSpirit/Neverland Entertainment

●発売中

●3582円(12月7日まで10%オフ、以降は3980円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2230650/TEVI/

©2023 CreSpirit Int. Ltd. All rights reserved.

8.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●1980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

9.『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』

●ディースリー・パブリッシャー

●2023年12月14日発売

●6732円(12月14日まで10%オフ、以降は7480円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2328310/CUSTOM_MECH_WARS/

©2023 D3PUBLISHER

10.『Dragon's Dogma 2』

●カプコン

●2024年3月22日発売

●通常版:8990円

Deluxe Edition:9990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2054970/Dragons_Dogma_2/

©CAPCOM

DRAGON'S DOGMA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.