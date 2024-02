今週のSteam売り上げランキングは、新シーズンとなるシーズン20が2月14日からスタートしたEAの『エーペックスレジェンズ』が1位。2位には、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが2月8日に発売した『HELLDIVERS 2』が初登場。最大4人でチームを組んでエイリアンと戦うSFサードパーソン協力アクションシューターだ。

以降は『遊戯王』や『P3R』など人気の無料&買い切り型のゲームが並ぶ。10位には初セールとなるフロム・ソフトウェアの『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』がランクインしているのも注目だ。そのほかランキングの詳細は、下記をチェック。

※2024年2月19日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

2.『HELLDIVERS 2』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●4480円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/553850/HELLDIVERS_2/

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Arrowhead Game Studios AB. Helldivers is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

3.『グランブルーファンタジー リリンク』

●Cygames

●発売中

●8778円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

© Cygames, Inc.

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

5.『ペルソナ3 リロード』

●セガ(アトラス)

●発売中

●9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2161700/_/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

6.『Palworld / パルワールド』【早期アクセスゲーム】

●Pocketpair

●発売中

●3400円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

7.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

8.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

9.『Enshrouded~霧の王国~』【早期アクセスゲーム】

●Keen Games GmbH

●発売中

●3400円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1203620/Enshrouded/

Enshrouded®およびKeen®はKeen Games GmbH ©2023の登録商標です。

10.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6083円(2月23日まで30%オフ、以降は8690円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.