今週のSteam売り上げランキングは、Pocketpairのオープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』が先週に引き続き1位にランクイン。2位にはバンダイナムコエンターテインメントの『鉄拳8』、3位にはセガの『龍が如く8』と先週発売されたソフトが続く。

そんななか注目なのは、8位にランクインした『Enshrouded~霧の王国~』。最大16人での協力プレイが楽しめるサバイバルアクションRPGだ。また、「機動戦士ガンダムSEED」よりフリーダムガンダムの参戦が決まった『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』が再登場している点も見逃せない。そのほかランキングの詳細は、下記をチェック。

※2024年1月29日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Palworld / パルワールド』【早期アクセスゲーム】

●Pocketpair

●発売中

●3400円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

2.『鉄拳8』

●カプコン

●発売中

●9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1778820/8/

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

3.『龍が如く8』

●セガ

●発売中

●9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2072450/_/

© SEGA

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

5.『ペルソナ3 リロード』

●セガ(アトラス)

●2月2日発売

●9680円

デジタルデラックスエディション:1万2408円

デジタルプレミアムエディション:1万5730円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2161700/_/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

6.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●986円(1月31日まで67%オフ、以降は2990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

7.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●5273円(1月31日まで34%オフ、以降は7990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

8.『Enshrouded~霧の王国~』【早期アクセスゲーム】

●Keen Games GmbH

●発売中

●3060円(2月1日まで10%オフ、以降は3400円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1203620/Enshrouded/

Enshrouded®およびKeen®はKeen Games GmbH ©2023の登録商標です。

9.『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1367080/_/

©創通・サンライズ

10.『EA SPORTS FC 24』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●2910円(2024年1月31日まで70%オフ、以降は9700円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2195250/EA_SPORTS_FC_24/

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。