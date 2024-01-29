毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Palworld / パルワールド』が今週も1位！映画効果で『バトオペ2』も急浮上【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Pocketpairのオープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』が先週に引き続き1位にランクイン。2位にはバンダイナムコエンターテインメントの『鉄拳8』、3位にはセガの『龍が如く８』と先週発売されたソフトが続く。
そんななか注目なのは、8位にランクインした『Enshrouded～霧の王国～』。最大16人での協力プレイが楽しめるサバイバルアクションRPGだ。また、「機動戦士ガンダムSEED」よりフリーダムガンダムの参戦が決まった『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』が再登場している点も見逃せない。そのほかランキングの詳細は、下記をチェック。
※2024年1月29日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Palworld / パルワールド』【早期アクセスゲーム】
●Pocketpair
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/
© Pocketpair, Inc.
2.『鉄拳8』
●カプコン
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1778820/8/
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
3.『龍が如く８』
●セガ
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2072450/_/
© SEGA
4.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
5.『ペルソナ３ リロード』
●セガ（アトラス）
●2月2日発売
●9680円
デジタルデラックスエディション：1万2408円
デジタルプレミアムエディション：1万5730円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/_/
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
6.『モンスターハンター：ワールド』
●カプコン
●発売中
●986円（1月31日まで67％オフ、以降は2990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
7.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●5273円（1月31日まで34％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
8.『Enshrouded～霧の王国～』【早期アクセスゲーム】
●Keen Games GmbH
●発売中
●3060円（2月1日まで10％オフ、以降は3400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1203620/Enshrouded/
Enshrouded®およびKeen®はKeen Games GmbH ©2023の登録商標です。
9.『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1367080/_/
©創通・サンライズ
10.『EA SPORTS FC 24』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●2910円（2024年1月31日まで70％オフ、以降は9700円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2195250/EA_SPORTS_FC_24/
© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。
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