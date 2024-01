今週のSteam売り上げランキングは、1月31日まで『FINAL FANTASY VII REBIRTH』とコラボレーションイベントを実施中のエレクトロニック・アーツの『エーペックスレジェンズ』が堂々の1位。2位にはカプコンの『モンスターハンター:ワールド』、3位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』と人気タイトルが続く。

今週は近日発売の『龍が如く8』や『ペルソナ3 リロード』『鉄拳8』、配信直後の『レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~』と、新作タイトルが多数ランクインしている。ここから、新たな定番タイトルが登場するのか? そのほかランキングの詳細は、下記をチェック!

※2024年1月15日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

2.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●2990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

4.『バルダーズ・ゲート3』

●Larian Studios

●発売中

●8499円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1086940/Baldurs_Gate_3/

© 2023 Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of Arrakis NV, affiliate of Larian Studios Games ltd. All company names, brand names, trademarks and logos are the property of their respective owners. © 2023 Wizards of the coast. All rights reserved. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective logos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC.

5.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

6.『龍が如く8』

●セガ

●1月26日発売

●9680円

デラックス・エディション:1万780円

アルティメット・エディション:1万2760円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2072450/_/

© SEGA

7.『レスレリアーナのアトリエ ~忘れられた錬金術と極夜の解放者~』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2586520/_/

©コーエーテクモゲームス / Akatsuki Games Inc.

8.『ペルソナ3 リロード』

●セガ(アトラス)

●2月2日発売

●9680円

デジタルデラックスエディション:1万2408円

デジタルプレミアムエディション:1万5730円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2161700/_/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

9.『鉄拳8』

●バンダイナムコエンターテインメント

●1月26日発売

●9680円

Deluxe Edition:1万3970円

Ultimate Edition:1万4960円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1778820/8/

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

10.『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション

●ロックスター・ゲームス

●発売中

●4469円(25%オフ)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/

