スパイク・チュンソフトは4月25日、Nintendo Switch/PlayStation向けタイトルをお得な価格で販売する「ゴールデンウィークセール」を各ストアで開催中だと発表。

ニンテンドーeショップで19タイトル(最大88%オフ)、PS Storeで18タイトル(最大88%オフ)を特別価格で提供している。

■対象タイトル一覧

・Switchタイトル一覧

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/41104/

・PlayStationタイトル一覧

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/41107/

<ピックアップタイトル>

<ニンテンドーeショップ セール期間>

2024年4月25日~5月21日

『なつもん! 20世紀の夏休み』 ※初セール

6578円 ⇒ 5000円(23%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000061372.html

『ARK: Survival Evolved』

4180円 → 3000円(28%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013621.html

『ARK: Ultimate Survivor Edition』 ※初セール

7480円 → 5800円(22%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000016041.html

『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

7480円 → 2400円(67%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040945.html

『テラリア』

4180円 → 1800円(56%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023877.html

<PlayStation Store セール期間>

2024年4月24日~5月8日

『バルダーズ・ゲート3』 ※初セール

8580円 → 7722円(10%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007460

『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

7480円 → 2244円(70%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-AI20000000000000

『テラリア』

2547円 → 1273円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA01616_00-TERRARIA00000001