『バルダーズ・ゲート3』や『ARK: Survival Evolved』など骨太な作品も対象に
『なつもん』が初セール！スパイク・チュンソフトが最大88％オフの「ゴールデンウィークセール」を開催
スパイク・チュンソフトは4月25日、Nintendo Switch／PlayStation向けタイトルをお得な価格で販売する「ゴールデンウィークセール」を各ストアで開催中だと発表。
ニンテンドーeショップで19タイトル（最大88％オフ）、PS Storeで18タイトル（最大88%オフ）を特別価格で提供している。
■対象タイトル一覧
・Switchタイトル一覧
https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/41104/
・PlayStationタイトル一覧
https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/41107/
＜ピックアップタイトル＞
＜ニンテンドーeショップ セール期間＞
2024年4月25日～5月21日
『なつもん！ ２０世紀の夏休み』※初セール
6578円 ⇒ 5000円（23％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000061372.html
『ARK: Survival Evolved』
4180円 → 3000円（28％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013621.html
『ARK: Ultimate Survivor Edition』※初セール
7480円 → 5800円（22％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000016041.html
『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』
7480円 → 2400円（67％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040945.html
『テラリア』
4180円 → 1800円（56％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023877.html
＜PlayStation Store セール期間＞
2024年4月24日～5月8日
『バルダーズ・ゲート3』※初セール
8580円 → 7722円（10％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007460
『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』
7480円 → 2244円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-AI20000000000000
『テラリア』
2547円 → 1273円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA01616_00-TERRARIA00000001
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※「PlayStation」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
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