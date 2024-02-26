待望の追加DLCが予約受付中の『ELDEN RING』が上位に再浮上！【Steamランキング】

今週のSteam売り上げランキングは、先週に引き続きEAの『エーペックスレジェンズ』が1位に。2位も同じく、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの『HELLDIVERS 2』が獲得。

3位には、追加DLC『Shadow of the Erdtree Edition』の予約受付も始まった『ELDEN RING』が登場している。追加DLCの配信日は、2024年6月21日だ。そのほかランキングの詳細は、下記をチェック。

※2024年2月26日15時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

2.『HELLDIVERS 2』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●4480円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/553850/HELLDIVERS_2/

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Arrowhead Game Studios AB. Helldivers is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

3.『ELDEN RING』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●9240円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

4.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

5.『グランブルーファンタジー リリンク』

●Cygames

●発売中

●8778円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

© Cygames, Inc.

6.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

7.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

8.『Palworld / パルワールド』【早期アクセスゲーム】

●Pocketpair

●発売中

●3400円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

© Pocketpair, Inc.

9.『ペルソナ３ リロード』

●セガ（アトラス）

●発売中

●9680円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/_/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

10.『Enshrouded～霧の王国～』【早期アクセスゲーム】

●Keen Games GmbH

●発売中

●3400円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1203620/Enshrouded/

Enshrouded®およびKeen®はKeen Games GmbH ©2023の登録商標です。