毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
待望の追加DLCが予約受付中の『ELDEN RING』が上位に再浮上！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、先週に引き続きEAの『エーペックスレジェンズ』が1位に。2位も同じく、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの『HELLDIVERS 2』が獲得。
3位には、追加DLC『Shadow of the Erdtree Edition』の予約受付も始まった『ELDEN RING』が登場している。追加DLCの配信日は、2024年6月21日だ。そのほかランキングの詳細は、下記をチェック。
※2024年2月26日15時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
2.『HELLDIVERS 2』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●4480円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/553850/HELLDIVERS_2/
©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Arrowhead Game Studios AB. Helldivers is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.
3.『ELDEN RING』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●9240円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
4.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
5.『グランブルーファンタジー リリンク』
●Cygames
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/
© Cygames, Inc.
6.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
7.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
8.『Palworld / パルワールド』【早期アクセスゲーム】
●Pocketpair
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/
© Pocketpair, Inc.
9.『ペルソナ３ リロード』
●セガ（アトラス）
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/_/
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
10.『Enshrouded～霧の王国～』【早期アクセスゲーム】
●Keen Games GmbH
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1203620/Enshrouded/
Enshrouded®およびKeen®はKeen Games GmbH ©2023の登録商標です。
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