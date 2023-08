ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(8月16日12時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

爽快なバトルが好評の「Fate/EXTELLA」シリーズ第2弾!

・タイトル:Fate/EXTELLA LINK

・割引率:70%

・価格:2040円(8月18日まで)

・メーカー:XSEED Games(マーベラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/622220/FateEXTELLA_LINK/

©TYPE-MOON ©2019 Marvelous Inc.

Licensed to and published by XSEED Games/Marvelous USA, Inc.

近未来世界を舞台にしたSFオープンワールド・アクションアドベンチャーRPG

・タイトル:サイバーパンク2077

・割引率:50%

・価格:4389円(8月22日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

“超常”の存在によって不気味な姿に歪められた東京を救え!

・タイトル:Ghostwire: Tokyo

・割引率:67%

・価格:2896円(8月17日まで)

・メーカー:ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1475810/Ghostwire_Tokyo/

© 2021 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Ghostwire, Tango, Tango Gameworks, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

野良猫になり、忘れられたサイバーシティからの脱出を目指せそう

・タイトル:Stray

・割引率:25%

・価格:2812円(8月18日まで)

・メーカー:Annapurna Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1332010/Stray/

© 2022 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.

『常夏プールパレス』『野球部ものがたり』『名門ポケット学院2』『南国バカンス島』の4本を収録したバンドル版

・タイトル:夏休みカイロソフトパック

・割引率:82%

・価格:961円(8月19日まで)

・メーカー:カイロソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/33925/_/

©KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.