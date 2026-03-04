毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第179回
『ブラッドステインド： カース・オブ・ザ・ムーン 2』をはじめ、超お買い得なタイトルに注目！
90％オフで『ザ クルー：モーターフェス』が979円！激安でたっぷり遊べるゲームをピックアップ【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月4日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
美しいハワイのオープンワールドで、夢のドライビングを実現しよう！
・タイトル：『ザ クルー：モーターフェス』
・割引率：90％
・価格：979円（2026年3月13日まで）
・メーカー：ユービーアイソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2698940/_/
© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Crew, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
暗殺者をテーマにした人気ゲーム「ヒットマン」シリーズの1作目から3作目までのすべてを収録！
・タイトル：ヒットマン ワールド オブ アサシネイション（HITMAN World of Assassination）
・割引率：90％
・価格：340円（2026年3月13日まで）
・メーカー：IO Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1659040/HITMAN_World_of_Assassination/
HITMAN 3 © 2020 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logos, HITMAN, HITMAN logos, and WORLD OF ASSASSINATION are trademarks or registered trademarks owned by or exclusively licensed to IO Interactive A/S. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
広大なオープンワールドで冒険が楽しめるMMO-RPG『黒い砂漠』が超お安く！
・タイトル：黒い砂漠
・割引率：90％
・価格：90円（2026年3月13日まで）
・メーカー：Pearl Abyss
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/582660/Black_Desert/
Copyright © Pearl Abyss Corp. All rights reserved.
マスターチーフの旅を象徴する「Halo」の6作品をこれひとつで遊べる！
・タイトル：『Halo: The Master Chief Collection』
・割引率：75％
・価格：1200円（2026年3月6日まで）
・メーカー：Xbox Game Studios
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/976730/Halo_The_Master_Chief_Collection/
© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. Halo: The Master Chief Collection & Halo: Reach is a trademark of Microsoft Corporation.
五十嵐孝司×インティ・クリエイツによるレトロスタイルの探索型アクション第2弾！
・タイトル：『ブラッドステインド： カース・オブ・ザ・ムーン 2（Bloodstained: Curse of the Moon 2）』
・割引率：65％
・価格：518円（2026年3月17日まで）
・メーカー：インティ・クリエイツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1257360/Bloodstained_Curse_of_the_Moon_2/
©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.
