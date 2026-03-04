毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第179回

『ブラッドステインド： カース・オブ・ザ・ムーン 2』をはじめ、超お買い得なタイトルに注目！

90％オフで『ザ クルー：モーターフェス』が979円！激安でたっぷり遊べるゲームをピックアップ【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月4日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

美しいハワイのオープンワールドで、夢のドライビングを実現しよう！

タイトル：『ザ クルー：モーターフェス』
割引率：90％
価格：979円（2026年3月13日まで）
メーカー：ユービーアイソフト
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2698940/_/

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Crew, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

暗殺者をテーマにした人気ゲーム「ヒットマン」シリーズの1作目から3作目までのすべてを収録！

タイトル：ヒットマン ワールド オブ アサシネイション（HITMAN World of Assassination）
割引率：90％
価格：340円（2026年3月13日まで）
メーカー：IO Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1659040/HITMAN_World_of_Assassination/

HITMAN 3 © 2020 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logos, HITMAN, HITMAN logos, and WORLD OF ASSASSINATION are trademarks or registered trademarks owned by or exclusively licensed to IO Interactive A/S. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

広大なオープンワールドで冒険が楽しめるMMO-RPG『黒い砂漠』が超お安く！

タイトル：黒い砂漠
割引率：90％
価格：90円（2026年3月13日まで）
メーカー：Pearl Abyss
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/582660/Black_Desert/

Copyright © Pearl Abyss Corp. All rights reserved.

マスターチーフの旅を象徴する「Halo」の6作品をこれひとつで遊べる！

タイトル：『Halo: The Master Chief Collection』
割引率：75％
価格：1200円（2026年3月6日まで）
メーカー：Xbox Game Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/976730/Halo_The_Master_Chief_Collection/

© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. Halo: The Master Chief Collection & Halo: Reach is a trademark of Microsoft Corporation.

五十嵐孝司×インティ・クリエイツによるレトロスタイルの探索型アクション第2弾！

タイトル：『ブラッドステインド： カース・オブ・ザ・ムーン 2（Bloodstained: Curse of the Moon 2）』
割引率：65％
価格：518円（2026年3月17日まで）
メーカー：インティ・クリエイツ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1257360/Bloodstained_Curse_of_the_Moon_2/

©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.

