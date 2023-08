ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(8月9日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ロックマン クラシック コレクション』や『ロックマン11 運命の歯車』などシリーズ6作品が1セットに

・タイトル:MEGA MAN SUMMER PACK

・割引率:78%

・価格:4750円(8月22日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/33860/MEGA_MAN_SUMMER_PACK/

©CAPCOM CO., LTD. 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

・JASRAC許諾番号:9009465068Y43030

©CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM CO., LTD. 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

圧倒的に好評なデッキ構築×ローグライクの新感覚カードゲーム

・タイトル:Slay the Spire

・割引率:66%

・価格:873円(8月11日まで)

・メーカー:Mega Crit Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/646570/Slay_the_Spire/

2019 MegaCrit, LLC.

シリーズ累計100万本のメガヒットを記録した想定科学アドベンチャー

・タイトル:STEINS;GATE

・割引率:60%

・価格:1192円(8月15日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/412830/STEINSGATE/

©2009 MAGES./5pb./Nitroplus

ナジュドとデュオロンの配信が決まったSNKの人気キャラクターが一同に集結する「KOF」最新作!

・タイトル:THE KING OF FIGHTERS XV

・割引率:75%

・価格:1980円(8月18日まで)

・メーカー:SNK

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

新アクションでより爽快で豪快なアクションが楽しめる「ゴッドイーター」シリーズナンバリング最新作

・タイトル:GOD EATER 3

・割引率:85%

・価格:1353円(8月14日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/899440/GOD_EATER_3/

©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.