ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(8月30日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

シド・マイヤーによって生み出された文明の建設を目指すステラテジー「シヴィライゼーション」第6作!

・タイトル:Sid Meier’s Civilization VI

・割引率:90%

・価格:700円(9月12日まで)

・メーカー:2K/Aspyr(Mac)/Aspyr(Linux)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/

©2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

パートナーと協力して堕鬼(ロスト)が蔓延る危険なダンジョンに挑め!

・タイトル:CODE VEIN

・割引率:80%

・価格:1804円(9月5日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/678960/CODE_VEIN/

CODE VEIN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

スクウェア・エニックスの浅野チームによるHD-2DのドラマチックSRPG!

・タイトル:トライアングルストラテジー

・割引率:50%

・価格:3840円(9月5日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1850510/_/

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

広大な宇宙を開拓していくSFストラテジーゲーム!

・タイトル:Stellaris

・割引率:70%

・価格:1317円(9月5日まで)

・メーカー:Paradox Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/281990/Stellaris/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

シリーズ25周年作! 「宇宙戦艦ヤマト」はじめ全26作品のロボットアニメが共演

・タイトル:スーパーロボット大戦V

・割引率:75%

・価格:2090円(9月5日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1031500/V/

©賀東招二・四季童子/ミスリル

©賀東招二・四季童子/陣代高校生徒会

©賀東招二・四季童子/Full Metal Panic! Film Partners

©カラー

©Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning

©サンライズ

©SUNRISE/PROJECT ANGE

©Production I.G/1998 NADESICO製作委員会

©創通・サンライズ

©永井豪/ダイナミック企画

©1998 賀東招二・四季童子/KADOKAWA 富士見書房・刊

©1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会

©2009 永井豪/ダイナミック企画・くろがね屋

©2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会

・JASRAC許諾番号:9010553500Y43430