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毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第56回

『CODE VEIN』も80％オフと超お買い得！

90％オフと『シヴィライゼーション VI』が超お買い得！9月4日までSteamストラテジーフェスを開催中【Steam今週のセール情報】

2023年08月30日 18時00分更新

文● ASCII

90％オフと『シヴィライゼーション VI』が超お買い得！9月4日までSteamストラテジーフェスを開催中【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（8月30日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

シド・マイヤーによって生み出された文明の建設を目指すステラテジー「シヴィライゼーション」第6作！

90％オフと『シヴィライゼーション VI』が超お買い得！9月4日までSteamストラテジーフェスを開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：Sid Meier’s Civilization VI
割引率：90％
価格：700円（9月12日まで）
メーカー：2K／Aspyr（Mac）／Aspyr（Linux）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/

©2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

パートナーと協力して堕鬼（ロスト）が蔓延る危険なダンジョンに挑め！

90％オフと『シヴィライゼーション VI』が超お買い得！9月4日までSteamストラテジーフェスを開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：CODE VEIN
割引率：80％
価格：1804円（9月5日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/678960/CODE_VEIN/

CODE VEIN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

スクウェア・エニックスの浅野チームによるHD-2DのドラマチックSRPG！

90％オフと『シヴィライゼーション VI』が超お買い得！9月4日までSteamストラテジーフェスを開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：トライアングルストラテジー
割引率：50％
価格：3840円（9月5日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1850510/_/

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

広大な宇宙を開拓していくSFストラテジーゲーム！

90％オフと『シヴィライゼーション VI』が超お買い得！9月4日までSteamストラテジーフェスを開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：Stellaris
割引率：70％
価格：1317円（9月5日まで）
メーカー：Paradox Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/281990/Stellaris/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

シリーズ25周年作！ 「宇宙戦艦ヤマト」はじめ全26作品のロボットアニメが共演

90％オフと『シヴィライゼーション VI』が超お買い得！9月4日までSteamストラテジーフェスを開催中【Steam今週のセール情報】

タイトル：スーパーロボット大戦V
割引率：75％
価格：2090円（9月5日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1031500/V/

©賀東招二・四季童子／ミスリル
©賀東招二・四季童子／陣代高校生徒会
©賀東招二・四季童子／Full Metal Panic! Film Partners
©カラー
©Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning
©サンライズ
©SUNRISE/PROJECT ANGE
©Production I.G／1998 NADESICO製作委員会
©創通・サンライズ
©永井豪／ダイナミック企画
©1998 賀東招二・四季童子／ＫＡＤＯＫＡＷＡ 富士見書房・刊
©1998 永井豪・石川賢／ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会
©2009 永井豪／ダイナミック企画・くろがね屋
©2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
・JASRAC許諾番号：9010553500Y43430

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