今週のSteam売り上げランキングは、本連載が始まってから初の7週連続1位という記録を『ストリートファイター6』が達成! 2位には常連の『エーペックスレジェンズ』が、そして3位には夏のセールで30%オフとなっている『ELDEN RING』がランクインしている。

ほかにも『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』や『オクトパストラベラー II』など、セールタイトルが多数ランクインしている点も注目だ。詳しくは、下記のランキングをチェック!

※2023年7月3日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steam売り上げトップページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

3.『ELDEN RING』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6468円(7月14日まで30%オフ、以降は9240円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

4.『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』

●セガ(アトラス)

●発売中

●4606円(7月14日まで40%オフ、以降は7678円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1687950/_/

5.『BattleBit Remastered』【早期アクセスゲーム】

●SgtOkiDoki

●発売中

●2100円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/671860/BattleBit_Remastered/

6.『オクトパストラベラー II』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5850円(7月14日まで25%オフ、以降は7800円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

7.『Only Up!』

●SCKR Games

●発売中

●1043円(7月14日まで30%オフ、以降は1490円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2381590/Only_Up/

8.『デイヴ・ザ・ダイバー』

●MINTROCKET

●発売中

●2160円(7月14日まで10%オフ、以降は2400円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1868140/_/

9.『オクトパストラベラーII』+『バリアスデイライフ』バンドル

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5442円(7月14日まで53%オフ、以降は1万1650円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/33208/II/

10.『ホグワーツ・レガシー』

●WB GAMES

●発売中

●7022円(7月14日まで20%オフ、以降は8778円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

