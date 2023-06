今週のSteam売り上げランキングは、公式大会の開催も決まり大盛り上がりの『ストリートファイター6』が1位をキープ。先週登場した『BattleBit Remastered』が3位と上位を維持、『Only Up!』が7位と健闘している。

『信長の野望 パワーアップキット』の発売(7月20日)が近づき、『信長の野望・新生』が8位にランクイン。『パワーアップキット』の予約開始にあわせて、順位を上げてきている。詳しくは、下記のランキングをチェック!

※2023年6月26日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『BattleBit Remastered』【早期アクセスゲーム】

●SgtOkiDoki

●発売中

●2100円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/671860/BattleBit_Remastered/

© SgtOkiDoki

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

5.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

6.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●1980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

7.『Only Up!』

●SCKR Games

●発売中

●1490円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2381590/Only_Up/

© SCKR Games

8.『信長の野望・新生』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1336980/_/

Illustrated by Keiji Hida

© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

9.『Shadowverse CCG』

●Cygames

●発売中

●無料ゲーム

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/453480/Shadowverse_CCG/

© Cygames, Inc.

10.『Counter-Strike: Global Offensive』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.