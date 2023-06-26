毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
7月20日に『パワーアップキット』が発売される『信長の野望・新生』が再ランクイン！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、公式大会の開催も決まり大盛り上がりの『ストリートファイター6』が1位をキープ。先週登場した『BattleBit Remastered』が3位と上位を維持、『Only Up!』が7位と健闘している。
『信長の野望 パワーアップキット』の発売（7月20日）が近づき、『信長の野望・新生』が8位にランクイン。『パワーアップキット』の予約開始にあわせて、順位を上げてきている。詳しくは、下記のランキングをチェック！
※2023年6月26日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
3.『BattleBit Remastered』【早期アクセスゲーム】
●SgtOkiDoki
●発売中
●2100円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/671860/BattleBit_Remastered/
© SgtOkiDoki
4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
5.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
6.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●1980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
7.『Only Up!』
●SCKR Games
●発売中
●1490円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2381590/Only_Up/
© SCKR Games
8.『信長の野望・新生』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1336980/_/
Illustrated by Keiji Hida
© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
9.『Shadowverse CCG』
●Cygames
●発売中
●無料ゲーム
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/453480/Shadowverse_CCG/
© Cygames, Inc.
10.『Counter-Strike: Global Offensive』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
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