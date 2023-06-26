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ゲーム  >  ニュース  >  7月20日に『パワーアップキット』が発売される『信長の野望・新生』が再ランクイン！【Steamランキング】
毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第47回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

7月20日に『パワーアップキット』が発売される『信長の野望・新生』が再ランクイン！【Steamランキング】

2023年06月26日 18時00分更新

文● ASCII

　今週のSteam売り上げランキングは、公式大会の開催も決まり大盛り上がりの『ストリートファイター6』が1位をキープ。先週登場した『BattleBit Remastered』が3位と上位を維持、『Only Up!』が7位と健闘している。

　『信長の野望 パワーアップキット』の発売（7月20日）が近づき、『信長の野望・新生』が8位にランクイン。『パワーアップキット』の予約開始にあわせて、順位を上げてきている。詳しくは、下記のランキングをチェック！

※2023年6月26日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『ストリートファイター6』

●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『BattleBit Remastered』【早期アクセスゲーム】

●SgtOkiDoki
●発売中
●2100円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/671860/BattleBit_Remastered/

© SgtOkiDoki

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment

5.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

6.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive
●発売中
●1980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

7.『Only Up!』

●SCKR Games
●発売中
●1490円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2381590/Only_Up/

© SCKR Games

8.『信長の野望・新生』

●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1336980/_/

Illustrated by Keiji Hida
© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

9.『Shadowverse CCG』

●Cygames
●発売中
●無料ゲーム
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/453480/Shadowverse_CCG/

© Cygames, Inc.

10.『Counter-Strike: Global Offensive』

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

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