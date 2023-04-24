毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『スト6』や『モンハンライズ』などカプコンタイトルが大量ランクイン！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、セール中のカプコンの『Monster Hunter Rise』が1位に。さらに同社のタイトルは4位に『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』、6位に『BIOHAZARD RE:4』、7位に体験版を配信中の『Street Fighter 6』とトータルで4作もランクインしている
新作タイトルとしては、Pixel Sprout Studiosのドット絵による農業シミュレーション『Sun Haven』が初登場。ユーザーの評価も"非常に好評”となっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。詳細は、下記のランキングで確認を！
※2023年4月24日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『Monster Hunter Rise + Sunbreak』
●カプコン
●発売中
●3953円（4月27日まで34％オフ、以降は5990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
2.『Rust』
●Facepunch Studios
●発売中
●5194円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/252490/Rust/
© 2022 Facepunch Studios - All rights reserved
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
4.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』
●カプコン
●発売中
●3990円
Vol.1：3990円
Vol.1＋Vol.2：5990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1798020/__Vol2/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
5.『Winning Post 10』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
6.『BIOHAZARD RE:4』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
7.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
8.『Street Fighter 6』
●カプコン
●2023年6月2日発売予定
●7990円
デラックスエディション：1万490円
アルティメットエディション：1万2490円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
9.『Sun Haven』
●Pixel Sprout Studios
●発売中
●2056円（5月7日まで20％オフ、以降は2570円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1432860/Sun_Haven/
© 2023 Pixel Sprout Studios - All Rights Reserved.
10.『Counter-Strike: Global Offensive』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
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