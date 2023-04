今週のSteam売り上げランキングは、セール中のカプコンの『Monster Hunter Rise』が1位に。さらに同社のタイトルは4位に『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』、6位に『BIOHAZARD RE:4』、7位に体験版を配信中の『Street Fighter 6』とトータルで4作もランクインしている

新作タイトルとしては、Pixel Sprout Studiosのドット絵による農業シミュレーション『Sun Haven』が初登場。ユーザーの評価も"非常に好評”となっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。詳細は、下記のランキングで確認を!

※2023年4月24日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『Monster Hunter Rise + Sunbreak』

●カプコン

●発売中

●3953円(4月27日まで34%オフ、以降は5990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

2.『Rust』

●Facepunch Studios

●発売中

●5194円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/252490/Rust/

© 2022 Facepunch Studios - All rights reserved

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

4.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

●カプコン

●発売中

●3990円

Vol.1:3990円

Vol.1+Vol.2:5990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1798020/__Vol2/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

5.『Winning Post 10』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

6.『BIOHAZARD RE:4』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

7.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

8.『Street Fighter 6』

●カプコン

●2023年6月2日発売予定

●7990円

デラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

9.『Sun Haven』

●Pixel Sprout Studios

●発売中

●2056円(5月7日まで20%オフ、以降は2570円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1432860/Sun_Haven/

© 2023 Pixel Sprout Studios - All Rights Reserved.

10.『Counter-Strike: Global Offensive』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.