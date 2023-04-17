令和に蘇った『ロックマンエグゼ』が絶好調！【Steamランキング】

今週のSteam売り上げランキングは、2023年4月14日にリリースされたカプコンの『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』がトップを獲得。第2位には『エーペックスレジェンズ』、第3位には『Winning Post 10』が続いている。詳細は、下記のランキングをチェック！

※2023年4月17日18時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』

●カプコン

●発売中

●3990円

Vol.1：3990円

Vol.1＋Vol.2：5990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1798010/__Vol1/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『Winning Post 10』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

5.『BIOHAZARD RE:4』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

6.『Street Fighter V』

●カプコン

●発売中

●1990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/310950/Street_Fighter_V/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

7.『Call of Duty: Modern Warfare II』

●Activision

●発売中

●9680円 ※2023年4月26日までは35％オフの6292円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1938090/Call_of_Duty_Modern_Warfare_II/

© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

8.『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1361350/DEAD_OR_ALIVE_Xtreme_Venus_Vacation/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

9.『Counter-Strike: Global Offensive』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

10.『Path of Exile』

●Grinding Gear Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/238960/Path_of_Exile/

© 2006 - 2020 Grinding Gear Games Ltd.