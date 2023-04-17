毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
令和に蘇った『ロックマンエグゼ』が絶好調！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、2023年4月14日にリリースされたカプコンの『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』がトップを獲得。第2位には『エーペックスレジェンズ』、第3位には『Winning Post 10』が続いている。詳細は、下記のランキングをチェック！
※2023年4月17日18時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』
●カプコン
●発売中
●3990円
Vol.1：3990円
Vol.1＋Vol.2：5990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1798010/__Vol1/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
3.『Winning Post 10』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
5.『BIOHAZARD RE:4』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
6.『Street Fighter V』
●カプコン
●発売中
●1990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/310950/Street_Fighter_V/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
7.『Call of Duty: Modern Warfare II』
●Activision
●発売中
●9680円 ※2023年4月26日までは35％オフの6292円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1938090/Call_of_Duty_Modern_Warfare_II/
© 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.
8.『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1361350/DEAD_OR_ALIVE_Xtreme_Venus_Vacation/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
9.『Counter-Strike: Global Offensive』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
10.『Path of Exile』
●Grinding Gear Games
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/238960/Path_of_Exile/
© 2006 - 2020 Grinding Gear Games Ltd.
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