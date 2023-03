ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(3月39日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」の後の物語を描く難易度高めのアクションADV

・タイトル:STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION

・割引率:90%

・価格:560円(3月31日まで)

・メーカー:エレクトロニック・アーツ

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/401587/

STAR WARS © & TM 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved. Game code and certain audio and/or visual material © 2019 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, and the Respawn logo are trademarks of Electronic Arts Inc.

激しいカンフー技を駆使して戦う三人称視点の格闘ゲーム!

・タイトル:Sifu

・割引率:10%

・価格:3762円(4月5日まで)

・メーカー:Sloclap/Kepler Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2138710/Sifu/

Sifu ©2022 Sloclap SAS. "Sifu", "Sloclap" and the Sloclap logo are all trademarks of Sloclap SAS. Developed and published by Sloclap SAS, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.

パンデミックで人間社会が崩壊した世界で、フリーカー(感染者)や動物、人間たちと戦い生き延びよ!

・タイトル:Days Gone

・割引率:67%

・価格:1617円(3月31日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/

© 2019, 2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Days Gone is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies.

ハイスピードアクションと壮大なストーリーが魅力の「ゴッドイーター」最新作!

・タイトル:GOD EATER 3

・割引率:85%

・価格:1353円(4月1日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/899440/GOD_EATER_3/

©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

従姉妹家族と過ごすひと夏の経験。マルチエンディングのアドベンチャーゲーム

・タイトル:あまえんぼ

・割引率:50%

・価格:935円(4月4日まで)

・メーカー:Kagura Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1227890/_/

2020 © Kagura Games LLC