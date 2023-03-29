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ゲーム  >  ニュース  >  90％オフの『STAR WARS ジェダイ：フォールンオーダー』に注目！続編は4月28日に発売【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第34回

話題のインディーゲーム『Sifu』もリリースセールで10％オフ！

90％オフの『STAR WARS ジェダイ：フォールンオーダー』に注目！続編は4月28日に発売【Steam今週のセール情報】

2023年03月29日 18時00分更新

文● ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月39日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐」の後の物語を描く難易度高めのアクションADV

タイトル：STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION
割引率：90％
価格：560円（3月31日まで）
メーカー：エレクトロニック・アーツ
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/401587/

STAR WARS © & TM 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved. Game code and certain audio and/or visual material © 2019 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, and the Respawn logo are trademarks of Electronic Arts Inc.

激しいカンフー技を駆使して戦う三人称視点の格闘ゲーム！

タイトル：Sifu
割引率：10％
価格：3762円（4月5日まで）
メーカー：Sloclap／Kepler Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2138710/Sifu/

Sifu ©2022 Sloclap SAS. "Sifu", "Sloclap" and the Sloclap logo are all trademarks of Sloclap SAS. Developed and published by Sloclap SAS, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.

パンデミックで人間社会が崩壊した世界で、フリーカー（感染者）や動物、人間たちと戦い生き延びよ！

タイトル：Days Gone
割引率：67％
価格：1617円（3月31日まで）
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/

© 2019, 2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Days Gone is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies.

ハイスピードアクションと壮大なストーリーが魅力の「ゴッドイーター」最新作！

タイトル：GOD EATER 3
割引率：85％
価格：1353円（4月1日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/899440/GOD_EATER_3/

©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

従姉妹家族と過ごすひと夏の経験。マルチエンディングのアドベンチャーゲーム

タイトル：あまえんぼ
割引率：50％
価格：935円（4月4日まで）
メーカー：Kagura Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1227890/_/

2020 © Kagura Games LLC

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