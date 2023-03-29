話題のインディーゲーム『Sifu』もリリースセールで10％オフ！
90％オフの『STAR WARS ジェダイ：フォールンオーダー』に注目！続編は4月28日に発売【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月39日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐」の後の物語を描く難易度高めのアクションADV
・タイトル：STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION
・割引率：90％
・価格：560円（3月31日まで）
・メーカー：エレクトロニック・アーツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/401587/
STAR WARS © & TM 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved. Game code and certain audio and/or visual material © 2019 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, and the Respawn logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
激しいカンフー技を駆使して戦う三人称視点の格闘ゲーム！
・タイトル：Sifu
・割引率：10％
・価格：3762円（4月5日まで）
・メーカー：Sloclap／Kepler Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2138710/Sifu/
Sifu ©2022 Sloclap SAS. "Sifu", "Sloclap" and the Sloclap logo are all trademarks of Sloclap SAS. Developed and published by Sloclap SAS, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.
パンデミックで人間社会が崩壊した世界で、フリーカー（感染者）や動物、人間たちと戦い生き延びよ！
・タイトル：Days Gone
・割引率：67％
・価格：1617円（3月31日まで）
・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/
© 2019, 2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Days Gone is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies.
ハイスピードアクションと壮大なストーリーが魅力の「ゴッドイーター」最新作！
・タイトル：GOD EATER 3
・割引率：85％
・価格：1353円（4月1日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/899440/GOD_EATER_3/
©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
従姉妹家族と過ごすひと夏の経験。マルチエンディングのアドベンチャーゲーム
・タイトル：あまえんぼ
・割引率：50％
・価格：935円（4月4日まで）
・メーカー：Kagura Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1227890/_/
2020 © Kagura Games LLC
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