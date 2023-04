ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(4月12日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

継承と進化をテーマにした「テイルズ オブ」シリーズ25周年記念タイトル

・タイトル:Tales of Arise

・割引率:60%

・価格:3511円(4月18日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_Arise/

Tales of Arise™&©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

分断された世界で“未来”を運ぶサム・ポーター・ブリッジズの旅を描く

・タイトル:DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

・割引率:50%

・価格:2490円(4月18日まで)

・メーカー:505 Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1850570/DEATH_STRANDING_DIRECTORS_CUT/

© 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. PC version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks or registered trademarks of 505 Games SpA or its affiliates in the U.S. and/or other countries. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

「メトロイドヴァニア」ジャンルのあらゆる要素を詰め込みんだ2D横スクロールアクションRPG

・タイトル:Bloodstained: Ritual of the Night

・割引率:65%

・価格:1918円(4月14日まで)

・メーカー:505 Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/692850/Bloodstained_Ritual_of_the_Night/

Developed by Artplay, Inc.. Published by 505 Games S.p.A.

"505 Games" and the 505 Games logo are all trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. All rights reserved.

"ArtPlay, Inc." and the ArtPlay logo are all trademarks of ArtPlay, Inc. All rights reserved.

数々の賞に輝いたローグライクダークファンタジーRPG

・タイトル:Darkest Dungeon

・割引率:85%

・価格:420円(4月14日まで)

・メーカー:Red Hook Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/262060/Darkest_Dungeon/

Copyright 2015-2021 Red Hook Studios Inc. "Darkest Dungeon" is a registered trademark of Red Hook Studios Inc. All rights reserved.

観光の要素を取り入れた「A列車」シリーズ最新作!

・タイトル:A列車で行こう はじまる観光計画

・割引率:30%

・価格:5374円(4月18日まで)

・メーカー:KOMODO(アートディンク)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1685460/A/

© 2021 ARTDINK. All Rights Reserved.