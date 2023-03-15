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ゲーム  >  ニュース  >  796円で『BIOHAZARD 7』が楽しめる?!ほかにも名作タイトルがお安く【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第32回

スクウェア・エニックスの新作『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』が20％オフ！

796円で『BIOHAZARD 7』が楽しめる?!ほかにも名作タイトルがお安く【Steam今週のセール情報】

2023年03月15日 18時00分更新

文● ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月15日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

一人称視点のアイソレートビューで新たな恐怖を描いた新時代の「バイオハザード」

タイトル：BIOHAZARD 7 resident evil
割引率：60％
価格：796円（3月24日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/418370/BIOHAZARD_7_resident_evil/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

開拓時代の終わりを迎えたアメリカを舞台に、無法者のアーサーと悪名高きダッチギャングが壮大な物語を繰り広げる！

タイトル：Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
割引率：70％
価格：3531円（3月16日まで）
メーカー：ロックスター・ゲームス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

Rockstar Games, Inc. ©2005-19。Rockstar Games、Red Dead Redemption、R*、Redemption、Red Dead、Dead Eyeは、Take-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

“圧倒的好評”の評価を得ている幻想的な横スクロールアクション

タイトル：Ori and the Will of the Wisps
割引率：80％
価格：626円（3月17日まで）
メーカー：Xbox Game Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1057090/Ori_and_the_Will_of_the_Wisps/

© 2020 Microsoft. All rights reserved.

360度背景で表現された昭和後期を舞台にしたホラー・ミステリーアドベンチャー

タイトル：パラノマサイト FILE23 本所七不思議
割引率：20％
価格：1584円（3月24日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2106840/_FILE23/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『初音ミク Project DIVA』の集大成ともいえるリズムゲーム

タイトル：初音ミク Project DIVA MEGA39’s＋
割引率：45％
価格：2359円（3月17日まで）
メーカー：セガ
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1761390/_Project_DIVA_MEGA39s/

©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and Project DIVA MEGA 39’s are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates. © Crypton Future Media, INC.

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