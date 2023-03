ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(3月15日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

一人称視点のアイソレートビューで新たな恐怖を描いた新時代の「バイオハザード」

・タイトル:BIOHAZARD 7 resident evil

・割引率:60%

・価格:796円(3月24日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/418370/BIOHAZARD_7_resident_evil/

開拓時代の終わりを迎えたアメリカを舞台に、無法者のアーサーと悪名高きダッチギャングが壮大な物語を繰り広げる!

・タイトル:Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

・割引率:70%

・価格:3531円(3月16日まで)

・メーカー:ロックスター・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

“圧倒的好評”の評価を得ている幻想的な横スクロールアクション

・タイトル:Ori and the Will of the Wisps

・割引率:80%

・価格:626円(3月17日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1057090/Ori_and_the_Will_of_the_Wisps/

360度背景で表現された昭和後期を舞台にしたホラー・ミステリーアドベンチャー

・タイトル:パラノマサイト FILE23 本所七不思議

・割引率:20%

・価格:1584円(3月24日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2106840/_FILE23/

『初音ミク Project DIVA』の集大成ともいえるリズムゲーム

・タイトル:初音ミク Project DIVA MEGA39’s+

・割引率:45%

・価格:2359円(3月17日まで)

・メーカー:セガ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1761390/_Project_DIVA_MEGA39s/

