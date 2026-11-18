JR東日本は11月18日、交通系ICサービス「Suica」の新しいイメージキャラクターに、B案の紫色のウサギが決まったと発表した。一般投票では総数166万4399票のうち、B案が86万152票を獲得した。全体の約52％にあたる。

長い耳と紫色の体が特徴で、原案はイラストレーターの世戸ヒロアキ氏が手がけた。JR東日本は9月8日から23日まで、リス、ウサギ、モグラを連れた「オレンジの子」の3案で一般投票を実施していた。

愛称は特設サイトで12月15日15時59分まで募集する。応募数だけで決めるのではなく、名前の由来や込めた思いも踏まえて選考委員会が選び、2027年3月31日のバトンタッチ式で発表する予定だ。2001年のSuica導入時から親しまれてきた「Suicaのペンギン」は同日に卒業し、4月1日に新キャラクターへ交代する。

Xでは、新キャラクターの紫色の姿から「毒うさぎ」という呼び名が早くも広まっている。「毒うさぎでガチでアツい」「毒うさぎ優勝で日本大好きになった」と面白がる声がある一方、「ペンギン返して」「一番『無いな』と思ってた奴！」など、長年親しまれたペンギンの卒業を惜しむ声や、新デザインへの戸惑いも目立った。早くも独特の愛称で話題を集めており、正式名称が決まる前から強烈な個性を発揮しているようだ。

※公表されたニュースリリースを踏まえ、画像と内容を更新しました。（11月18日14時50分）