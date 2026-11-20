11月20日から始まった「超PayPay祭」をめぐり、決済時に流れる「スクラッチチャンス！」の音声が注目を集めている。電車内や講義中など、静かな場所で突然鳴り響いたという報告がSNSに相次いでいる。

ある利用者は、電車内でPayPayを使った際、いつもの決済音は指でスピーカーをふさいでやり過ごしたものの、「油断してたら爆音で『スクラッチチャンス』が鳴った」と報告。別の利用者も、講義中に「PayPay」の音に続いてスクラッチの音声が聞こえたと報告している。

音声の正体は、12月27日まで開催される「PayPayスクラッチくじ」。本人確認を済ませた利用者が、対象店舗でPayPayなどを使って税込200円以上支払うと抽選に参加でき、当たれば支払額の最大100％がPayPayポイントで戻ってくるキャンペーンだ。

ちなみに、PayPayの決済音はアプリ内で音量を調節できる。アプリの「アカウント」から「音量設定」を開けば、支払い時やスクラッチ抽選時の音量を変更できる。

ただし、音量を変更すると確認用の「音量設定中……。PayPay！」という音声が再生される仕組み。静かな場所で設定するより、事前に小さくしておくのがよさそうだ。