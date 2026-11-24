六花亭は11月21日、オンラインショップへの不正アクセスに関する第二報を公表した。カード情報に加え、氏名や住所なども流出した可能性があると発表。11月20日に利用者の申し出でカードの不正利用1件を確認したとして、対象カードの再発行を求めている。

対象期間は10月21日21時から11月18日11時まで。流出した可能性がある情報に、期間中に入力された氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスが加わった。第一報で挙げたカード番号の全桁、カード名義人、有効期限、セキュリティコードも対象となる。

不正アクセスでサイト内のプログラムが改ざんされ、入力時に情報を抜き取られた可能性があるという。同社はセキュリティコードを含むカード情報をサーバー内に保存していないと説明している。第一報の対象件数は約8000件で、調査により変わる可能性があるとされていた。

対象カードの再発行は、カード裏面に記載された発行会社の窓口に連絡し、六花亭から情報流出の通知を受けたことを伝えて手続きするよう求めている。再発行が完了するまでは利用明細を確認する。同社は11月19日と21日に対象となる可能性がある利用者へ順次メールを送っており、対象期間に利用してメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダーも確認のうえ相談室へ連絡するよう案内している。

オンラインショップは安全性が確認できるまで停止を続ける。対象者への見舞金も用意するが、金額と受け取り方法は準備が整い次第知らせるとしている。見舞金の案内でカード番号や暗証番号をメールなどで尋ねることはない。流出の可能性がある情報を使い、六花亭やカード会社を装う連絡にも注意を呼び掛けている。