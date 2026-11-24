アンカー・ジャパンは11月24日、窓に貼り付けて屋外を撮影する防犯カメラ「Anker Eufy Window Camera E10」を発売した。通常価格は9990円。公式オンラインストアでは24日現在、初回限定価格7992円で販売されている。

家の中からガラス窓に同梱のステッカーで固定し、窓越しに外を見張るカメラ。壁への穴あけや屋外への配線工事は不要で、マンションやアパートのベランダを確認する用途も想定される。本体は約68×68×40mm、重さ約64gと小さい。

最大2Kの解像度と125度の視野角に対応し、撮影方向は下向きに25度まで調整できる。窓に密着させる構造でガラスの反射や室内光の映り込みを抑え、夜間のフルカラー撮影にも対応する。

録画データは最大256GBのmicroSDカード（別売り）に保存可能。24時間の連続録画にも対応する。なお、連続録画にはmicroSDカードまたは別売りのHomeBase S380が必要となる。

USB充電器と3mのUSB-Cケーブルが付属し、近くのコンセントから配線して使用する。Wi-Fiは2.4GHzと5GHzに対応する。