KDDIと沖縄セルラーは11月18日、通話やSMSに機能を絞った携帯電話「INFOBAR ZERO」を12月25日に発売すると発表した。価格は3万2780円。auのSIMフリーブランド「au Flex Style」初のオリジナルモデルで、auショップやau Online Shopなどで同日から予約を受け付ける。
スマートフォンとは違い、WebブラウザーやSNSには対応しない。電話とSMSのほか、約200万画素のカメラ、カレンダー、アラーム、電卓などを備える。USB-Cに対応する有線イヤホンをつなげば、端末に保存した音楽も聴ける。
デザインは2003年の初代INFOBARからシリーズを手がけてきた深澤直人氏が担当した。初代の「NISHIKIGOI」「ICHIMATSU」に、グレージュとオフホワイトの新色「SUNANEKO」を加えた3色展開だ。本体は約128gで、画面は約2.4インチ。FeliCaやNFCには非対応。
auのケータイプランに加え、povo2.0でも利用できる。ただし、povo2.0のアプリでトッピングを購入するには別のスマートフォンが必要だ。地図や決済まで1台でこなす端末ではないが、連絡だけは取れるようにしつつ、SNSから離れたいときの2台目には使いどころがありそうだ。
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