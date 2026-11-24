Anthropicは11月23日、コードのレビューや修正、チームのルールに沿った承認をする「Claude Ship」のベータ提供を発表した。GitHubを使うClaude TeamとEnterpriseの利用者向け。

Claude Shipは、変更したコードを本体に取り込むための提案、プルリクエストを開いた後の作業を支援するもの。

提供中の「Code Review」が問題を調べ、ベータ版の「PR Steward」が自動テストの失敗や、変更同士の衝突、レビューの指摘に対応。「Claude Approvals」が、保存されたチームの承認ルールに従い、AIで承認してよい変更か、人の確認が必要かを判断する。

開発者はClaude Codeの「/ship」から自身の変更を送信して、レビューと修正を進めることができる。

ただし、AIが不具合や脆弱性を見落とす可能性は残っている。Anthropicも、承認機能はまず判断を記録するだけの監視モードで試すよう勧めており、人の承認をどこまで必要とするかはチームが決める設計だ。

利用料金は処理したトークン数などに応じた従量制。管理者はCode ReviewとPR Stewardの利用上限を設定できる。