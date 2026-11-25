OpenAIのサイト公開機能「Sites」を利用している人は、ホスティング料金に注意が必要だ。OpenAIの公式案内によると、ホスティングは2027年1月31日まで無料で、2月1日からPlus・Pro・Businessの月間利用枠を超えた分について課金が始まる予定だ。

Sitesは、ChatGPTやCodexに指示することで、Webサイトやアプリを作成・公開できる機能。ホスティングは公開したサイトへのアクセスやデータの保存などに費用がかかり、アクセス数やデータの保存容量に応じてクレジットを消費することになる。

月間のホスティング利用枠は、Plusが125クレジット、Proが375クレジット、Businessが1席あたり125クレジット。複数のサイトを公開している場合も、サイトごとに利用枠が付与されるわけではなく、すべてのサイトで利用枠を共有する。

ホスティング料金の目安は、空のデータベースを含むストレージ付きのサイトが月25クレジット、10万リクエストあたり約15クレジット。特に注意したいのが、データベースの保存容量だ。データベースに1GiBのデータを1ヵ月間保存すると約150クレジットを消費する。サイトの基本分を合わせると約175クレジットとなり、Plusの月間利用枠を超えてしまう。

2027年1月1日からは、アプリ上でホスティングの利用量を確認できるようになる予定。すでにSitesでサイトを公開している人や、複数のサイトを運営している人は、課金が始まる前にホスティングの利用状況を確認しておいたほうがよさそうだ。