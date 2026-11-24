Metaの最高AI責任者アレクサンドル・ワン氏は日本時間11月23日、Xに「Superintelligence is Arriving」と題する文章を公開。人間の能力を大幅に超える「超知能」が近づいているとの見方を示し、今後1年の人類の行動が将来を大きく左右すると訴えた。

ワン氏は、AIが数学の難問に取り組む進展を根拠に、他分野でも人間を上回るために残る障害は、知能そのものより専門分野のノウハウや実験、データなどになりつつあると論じた。リーマン予想の証明をAIの能力が大きく変化する転換点として挙げている。リーマン予想については、11月20日にアンソロピックの数学者レベント・アルポゲ氏がClaudeと協力して証明を発見したと発表している。

AI研究自体も自動化が進み、AIが自らの能力を高める可能性がある。ワン氏は、制限のない自己改良を繰り返すAIや、あらゆる分野で人間よりはるかに高い能力を持つAIに対し、人類が制御を維持できる世界を想像するのは難しいと説明。安全性や人間の意図に沿わせる技術などに加え、開発の進め方を考える必要があると訴えた。

超知能の到来を不可避とみなし、安全に作る方法だけを考えるAI業界の姿勢も批判。そのうえで、社会をAIに明け渡してしまうのではなく、人間たちが、自分たちで決めて行動できる力を高める技術を目標に掲げた。