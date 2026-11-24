Metaの最高AI責任者アレクサンドル・ワン氏は日本時間11月23日、Xに「Superintelligence is Arriving」と題する文章を公開。人間の能力を大幅に超える「超知能」が近づいているとの見方を示し、今後1年の人類の行動が将来を大きく左右すると訴えた。
ワン氏は、AIが数学の難問に取り組む進展を根拠に、他分野でも人間を上回るために残る障害は、知能そのものより専門分野のノウハウや実験、データなどになりつつあると論じた。リーマン予想の証明をAIの能力が大きく変化する転換点として挙げている。リーマン予想については、11月20日にアンソロピックの数学者レベント・アルポゲ氏がClaudeと協力して証明を発見したと発表している。
AI研究自体も自動化が進み、AIが自らの能力を高める可能性がある。ワン氏は、制限のない自己改良を繰り返すAIや、あらゆる分野で人間よりはるかに高い能力を持つAIに対し、人類が制御を維持できる世界を想像するのは難しいと説明。安全性や人間の意図に沿わせる技術などに加え、開発の進め方を考える必要があると訴えた。
超知能の到来を不可避とみなし、安全に作る方法だけを考えるAI業界の姿勢も批判。そのうえで、社会をAIに明け渡してしまうのではなく、人間たちが、自分たちで決めて行動できる力を高める技術を目標に掲げた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります