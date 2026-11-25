楽天証券は11月24日、顧客情報の漏えいに関する第2報を公表した。氏名、生年月日、住所、電話番号などを含む個人情報の漏えいは約441万件と判明。約322万口座の保有者に加え、口座を開設していない人の情報約119万件も含まれる。口座開設の申し込み時に提供されたもの。

商品別の資産情報は約168万件で、商品ごとに預けている資産の残高が対象となる。保有銘柄や取引情報、楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」の残高は含まない。顧客が自己申告した年収情報は約1万4000件、資産情報は約271万件で、いずれも選択した区分の番号に限られ、詳細な金額は含まれていない。

約441万件については、第1報の項目に加え、性別、国籍、FAX番号、入金先の楽天証券側の口座情報、口座開設・受付・解約状況、口座登録アンケート情報、口座登録状況の7項目の漏えいも確認された。部店・お客様コードとログインIDだけの漏えいは約1198万口座だった。ログインIDは楽天IDとは異なる。

同社によると、パスワードや暗証番号を含む取引に必要な各種情報の漏えいは確認していない。発表時点で、本件が原因と考えられる不正アクセスや不正取引も確認されていない。