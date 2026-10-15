「どれを買えばいいのかわからない」を卒業しよう！利用目的に合わせてパーツ構成を自由自在に選べる！予算に合わせたベストバイな構成を提案します。

アスキームック 週刊アスキー特別編集

『週アス2026November』は10月21日(水)発売です。



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特集など内容の詳細は以下。

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【表紙の人】

志田こはく

【巻頭企画】

秋のアップル新製品をめぐるよもやま

【特集】

今買うべきCPU

【特集】

今買いのグラボ

【特集】

NVIDIA RTX Sparkとは?

【特集】

Snapdragon X2搭載パソコン

【特集】

イチオシ! スマホアクセサリー

【特集】

プチ贅沢家電12選

【特集】

ローカルAIに挑戦しよう

【連載ほか】

ジサトラ（自作虎の巻）

ASCII Power Review

アスキースマホ総研

ソニー愛が止まらない

アップアップガールズ（アスキー）

アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

■ 判型：A4変型判

■ ISBN：978-4-04-911327-3

■ 発売：2026年10月21日

■ 定価：本体780円＋税