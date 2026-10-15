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アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026November』は10月21日(水)発売です。
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【表紙の人】
志田こはく
【巻頭企画】
秋のアップル新製品をめぐるよもやま
【特集】
今買うべきCPU
【特集】
今買いのグラボ
【特集】
NVIDIA RTX Sparkとは?
【特集】
Snapdragon X2搭載パソコン
【特集】
イチオシ! スマホアクセサリー
【特集】
プチ贅沢家電12選
【特集】
ローカルAIに挑戦しよう
【連載ほか】
ジサトラ（自作虎の巻）
ASCII Power Review
アスキースマホ総研
ソニー愛が止まらない
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク
■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911327-3
■ 発売：2026年10月21日
■ 定価：本体780円＋税
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