グーグルは米国時間11月18日、複雑な仕事をこなせる高性能AIの新モデル「Gemini 4 Neon」を発表した。プログラミングや大量の資料の分析、科学研究などを得意とする。GeminiアプリのGoogle AI Pro・UltraやAPIなどで順次利用可能になる。

Neonの特徴は性能と処理速度、コストのバランスだ。GoogleのGemini 4シリーズは、難しい仕事をじっくり考えて処理する「Carbon」と、日常的な作業を素早くこなす「Hydrogen」がある。Neonは両者の中間に位置し、高度な推論が必要な仕事を、比較的短時間かつ低コストで処理することを目指したモデル。

AIの総合能力を評価する「Artificial Analysis Intelligence Index」では61点を記録し、総合3位となった。グーグルによる比較表では、Anthropicの「Claude Opus 5.5」が59点、OpenAIの「GPT-6.2 Sol」が57点で、Neonが両モデルを上回っている。

一方、AIに実際のプログラミング作業を任せるテスト「Terminal-bench 4.1」では、Neonの65.2％に対してClaude Opus 5.5が65.8％と、わずかに上回っている。

API料金は100万トークン当たり入力3ドル、出力15ドル。Googleによると、標準の推論設定では、Carbonと比べて1タスク当たりのコストを32％削減できるという。