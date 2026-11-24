デジタル庁は11月20日、政府機関などが利用する「ガバメントソリューションサービス（GSS）」のファイル共有サービスで、一部のファイルが外部に漏えいした可能性があると発表した。正規の共有相手以外からのアクセスを確認し、11月12日にサービスの提供を停止している。

GSSのファイル共有サービスは、利用者同士や組織外の事業者などとの間で、会議資料などの大容量ファイルをやり取りするためのもの。デジタル庁は11月12日に不審なアクセスの可能性を検知して調査を始め、検知後すぐに外部との通信を遮断した。

調査では、7月30日から11月12日までの間に正規の共有相手以外からアクセスがあったことを確認した。ただし、アクセス期間の詳細は引き続き調べている。アップロードされていた一部ファイルの漏えいは可能性の段階で、対象ファイルの具体的な内容や件数は公表していない。

漏えいした可能性のあるファイルに個人情報が含まれることも想定し、個人情報保護委員会に報告した。警察や外部専門事業者と調査を進めており、公表時点で個人情報の二次被害は確認されていない。