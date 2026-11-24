アンソロピックの数学者レベント・アルポゲ氏は11月20日、AI「Claude」と協力してリーマン予想の証明を発見したとする文書を公開した。11月21日には、証明支援ソフト「Lean」と数学ライブラリー「Mathlib」のコミュニティーが共同声明を出し、公開された形式的な証明と、証明対象の命題の正しさを確認したと発表した。

リーマン予想は、素数の分布に関わる1859年の予想。数学的には、リーマンゼータ関数の「非自明な零点」が複素数平面上の特定の直線に並ぶとする。アルポゲ氏は4ページの説明文と、約1700万行に及ぶLean形式の証明コードを公開した。リーマン予想を拡張した「一般化リーマン予想」についても、同じ手法で証明できたとしている。

LeanとMathlibの共同声明によると、複数の参加者がコードを正常に構築できたほか、独立した2種類の比較ツールで、コードが証明する命題と、Mathlibの標準的なリーマン予想の定義との一致を確認している。複数の証明検査プログラムも証明を受理したという。

アルポゲ氏は議論を理解しやすい形で書き直す意向を示しており、人間が理論を読み解く作業はまだ続けられる。