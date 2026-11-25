退職代行モームリを管理するアルバトロスは11月24日、同社サービスの利用回数と従業員数に対する利用者数を集計した企業ランキングを公開した。利用回数の最多は人材派遣会社の200回だった。

モームリは、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービス。調査は利用者へのアンケートに基づき、2022年3月15日から2026年11月10日までの全国5万2384人の回答を集計した。

利用回数では、コンビニチェーンが143回、中古車販売会社が115回、運送会社が105回と続き、上位4社が100回以上だった。上位50社のうち人材派遣会社は18社で36.0％を占める。2回以上利用された企業は5798社、10回以上は256社だった。

同社が「利用率」と呼ぶ指標では、20回以上利用された企業を対象に、利用者数を各社の従業員数で割ったもの。不動産会社が34.67％、人材派遣会社が12.50％、IT・通信関連会社が12.00％だった。利用率は調査期間中の累計利用者数を従業員数で割った同社独自の指標で、一般的な離職率とは異なる。

利用に至った経緯について、利用回数1位の人材派遣会社は「会社に非はなく、自己都合」が45件で最多。一方、利用率1位の不動産会社では、26人中12人がサービス残業、11人が上司からの各種ハラスメントを挙げた。

アルバトロスは、利用回数だけで労働環境を判断できず、風評被害や就職・転職時の先入観につながる恐れがあるとして企業名を伏せている。