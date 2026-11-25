OpenAIが日本時間11月24日に告知したGPT-5.6の非推奨化に対し、旧モデルを引き続き選べるよう求める声が出ている。OpenAIは、12月23日にChatの「GPT-5.6 Sol」と、WorkおよびCodexの「GPT-5.6 Sol」「GPT-5.6 Terra」を非推奨化する予定だ。

告知に対してXでは、GPT-5.6を最もよいモデルだと評価し、解約を考えるという声が寄せられた。Codexでの「創作のパートナー」として使っているとの声や、非推奨化は「友人を失うように感じる」と惜しむ声などが挙がっている。

Redditでは、旧モデル用の選択欄を残し、必要なら利用量の制限や追加料金を設ける案が挙げられた。長く使ったモデルの会話のテンポや創作時の感覚は、文書や設定を移すだけでは再現できないと訴えている。

一方、OpenAIは告知への補足投稿で、新モデルの投入に伴い、原則として2世代前のモデルを順次終了する方針だと説明。計算資源を空け、より高性能なモデルを使える人を増やすためとしている。

OpenAIは2025年8月にも、GPT-5の公開に伴ってGPT-4oの提供を終了したあと、ユーザーからの反発を受けた経緯がある。GPT-4oは親しみやすい応答が支持され、SNSでは「#keep4o」のハッシュタグを用いた存続運動が世界各国で展開された。

AIモデルの評価には、ベンチマークで測定できる性能だけでなく、応答の個性や長期間の利用を通じて培われたユーザーとの相性が関係しており、新モデルへの移行をめぐって同様の問題が繰り返されている格好だ。