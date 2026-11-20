外貨を電子マネーに交換できる「PocketChange」で、パスポート番号を含む個人情報の漏えいが発覚した。運営するポケットチェンジは11月19日、複数のシステムが不正アクセスを受け、利用者情報などが外部に流出したと発表している。

PocketChangeでは、利用者情報が最大3万1462件漏えいした。このうち最大2万4086件は、2018年3月から2025年10月までにWeChatへのチャージで入力されたパスポート番号だった。顔写真などは含まれない。

独自電子マネーの発行サービス「Pokepay（Enterprise）」でも、電話番号などの利用者情報が最大11万6361件漏えいした。加盟店の銀行口座情報なども対象となったほか、既に終了した別サービスの記録から、クレジットカード番号と名義人名が最大58件流出した。有効期限やセキュリティコードは含まれない。

PocketChangeは11月17日から全国の端末でサービスを停止しており、再開時期は未定。Pokepay（Enterprise）はセキュリティ対策を実施し、11月18日までに全面再開している。